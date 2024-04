Ali me snemajo?

Sammy se spominja skoraj vsake podrobnosti noči aprila 2022, ko priča, da sta jo dva moška posilila. Spominja se, da je na omarici videla pametni telefon in razmišljala: Ali me snemajo?

Dva meseca pozneje, 30. junija, je bil posnetek njenega, takrat še le domnevnega napada, objavljen na spletnem mestu OnlyFans, kjer lahko ljudje objavijo pornografijo in jo uporabnikom, naročnikom tudi zaračunajo. Posnetek je eden od njenih napadalcev naslovil z »Seks z vlakom«, žargon za več moških, ki seksajo z eno žensko, poroča Reuters.

OnlyFans je spletno mesto za odrasle, na katerem lahko kdorkoli – zvezdniki, pornozvezde, mame brez denarja in ambiciozni vplivneži – prodaja svoje spolno eksplicitne videoposnetke. Najboljši zaslužijo milijone dolarjev na leto. OnlyFans, ustanovljen leta 2016, se zdaj ponaša s skoraj 240 milijoni uporabnikov.

Druga plat platforme pa je, da ni imuna na zlorabo. Drugi so poželi bolečino, ne dobička. Za preiskovalni portal Reuters so opisali svoja življenja, ki so se spremenila po tem, ko je bila spolno eksplicitna vsebina z njimi objavljena in prodana na OnlyFans brez njihovega soglasja. Organi kazenskega pregona so se sicer trudili spremljati pornografijo, ki je bila objavljena na spletnem mestu, dejstvo pa je, da imajo žrtve pogosto omejena pravna sredstva.

Vedno več vsebine objavljene brez privoljenja

OnlyFans pravi, da gradi »najvarnejšo platformo družbenih medijev na svetu.« Toda Reutersova preiskava je odkrila 128 primerov, v katerih so se ženske in moški uradno pritožili. Organi kazenskega pregona so ugotovili, da je spolna vsebina z njimi končala na OnlyFans brez njihovega dovoljenja – in je bila pogosto prodana za dobiček. Največ prijav beležijo med januarjem 2019 in novembrom 2023.

Agencija Reuters je v skladu z Zakonom o javnem evidentiranju od več kot 250 največjih organov pregona v Združenih državah Amerike, ki so največji trg te platforme, zahtevala dokumente o primerih, povezanih z OnlyFans. Šestinpetdeset od njih je predložilo zapise, v katerih so se ljudje pritožili zaradi eksplicitnih objav brez soglasja na OnlyFans. Reuters je opravil tudi intervjuje s policisti, tožilci, pravnimi strokovnjaki in devetimi osebami, ki so povedale, da so se njihovi posnetki na platformi pojavili brez njihovega soglasja.

Večino od 128 policijskih ovadb so vložile ženske proti moškim, ki so bili nekdanji spolni partnerji. Pogosto so pričali, da je bila sicer vsebina proizvedena sporazumno, vendar je bila objavljena brez njihovega dovoljenja – ali celo njihove vednosti. V približno 40 odstotkih pritožb so se videoposnetki pojavili tudi na drugih priljubljenih spletnih mestih družbenih medijev, običajno kot izrezki za promocijo daljšega in bolj eksplicitnega gradiva za prodajo na OnlyFans.

Ti primeri pričajo o tem, kako je tehnologija spremenila sodobne odnose in porno industrijo. Danes lahko vsak, ki ima mobilni telefon in internetno povezavo, ustvarja in distribuira spolne videoposnetke in slike. Snemanje in deljenje teh posnetkov je zdaj sprejemljiv del mnogih intimnih srečanj – dokler gre za skrivnost zaljubljencev. Objava teh videoposnetkov na spletu pa se lahko zdi velika izdaja.

Določene bogati, drugim uničuje življenja

Različne žrtve so povedale, da jim je nedovoljen in nezaželjen »nastop« na OnlyFans skoraj uničil življenje.

»Celotno podjetje je zaslužilo na moji največji travmi,« je dejala 21-letna Sammy v svojem prvem javnem komentarju o primeru. Zahtevala je, da se njeno polno ime ne navede.

V Teksasu je ženska opisala, da je bila prisiljena namestiti hišni varnostni sistem, potem ko so jo nadlegovali zalezovalci, ki so videli njen videoposnetek OnlyFans, ki je postal viralen. Druga žrtev iz Nebraske je povedala, da je s težavo odšla le v trgovino, ker jo je bilo strah, da bi jo ljudje prepoznali na videoposnetku spolnega odnosa, ki ga je njen bivši fant prodajal na OnlyFans za 15 dolarjev.

V odgovoru na podrobno poročilo Reutersovih ugotovitev je tiskovni predstavnik OnlyFans dejal, da je »v nekaj primerih, ko so slabi akterji zlorabili našo platformo,« OnlyFans »hitro odstranil vsebino, prepovedal uporabnika in aktivno podpiral preiskave in pregon.«

Od 128 ameriških primerov, ki jih je dokumentiral Reuters, se jih je le 28 končalo z aretacijo, osem pa samo s kazensko obsodbo. Tri osebe so bile zaprte - dve po 48 ur.

Policija je zaključila 90 primerov, od tega devet zaradi pomanjkanja dokazov, 12 zaradi izčrpanih preiskovalnih sledi in 10, ker so se obtoženci odločili, da ne bodo vložili obtožnice. Ostalih 38 je ostalo odprtih, vključno s 15 primeri, ki so bili označeni kot »neaktivni«.

Policija je nekatere primere dokumentirala »zgolj v informativne namene«, saj obtoženci niso želeli vložiti obtožnice, vendar so želeli imeti zapis o incidentu.

Oseminštirideset držav, Washington, Guam in Portoriko so v zadnjih dveh desetletjih kriminalizirale pornografijo brez soglasja.