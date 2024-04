Zdravstveni dom Bled je eden redkih zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer imajo vsi občani zagotovljenega izbranega zdravnika in kjer vse dejavnosti osnovnega zdravstva delujejo v polnem obsegu. Je pa Bled skupaj z Bohinjem in Gorjami svetovno znana in zaželena turistična destinacija, kjer se v sezoni število ljudi, ki tu bivajo ali preživljajo prosti čas, tudi potroji.

»Sodobna urgenca bo z reševalno službo tako prebivalcem kot turistom in pomembnim gostom zagotavljala varnost na oddihu in pri drugih dejavnostih,« je na odprtju prizidka dejal direktor zdravstvenega doma Leopold Zonik. Kot je pojasnil, ZD Bled ponoči ponuja urgentno službo tudi za ZD Bohinj vse dni v letu, dvakrat na teden pa tudi v popoldanskem času, ko v Bohinju ni zdravnika. Z reševalno službo opravljajo nujne, nenujne in sanitetne prevoze za celotno upravno enoto Radovljica, torej občine Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica.

»Menim, da smo tako prostorsko kot kadrovsko pripravljeni na izzive, ki so pred nami. Zdaj sta na potezi ministrstvo za zdravje in država, da v prihodnosti uvrstita urgentno in dežurno službo ZD Bled v sistem bodoče mreže urgence in nujne medicinske pomoči in za to delo zagotovita tudi ustrezni kader in sredstva,« je še dejal Zonik. Službo nujne medicinske pomoči z dežurno službo so umestili v pritličje z dovozom z glavne ceste, prostore za pediatrijo, ki imajo ločen vhod, pa v nadstropjih. Tako so prostorsko ločili urgentno medicino, pediatrijo in ambulante za odraslo populacijo, ki ostajajo v centralni stavbi.

Vrednost naložbe skoraj 2,5 milijona

Občina Bled je za gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu kandidirala na razpisu zdravstvenega ministrstva za okrevanje in razvoj zdravstva, torej evropska sredstva, iz katerih so pridobili 850.640 evrov, preostanek investicije so krili ZD ter občini Bled in Gorje. Izvajalec gradnje, podjetje Kovinar gradnje Jesenice, je dela opravil v roku in brez podražitev. Vrednost celotne naložbe znaša 2,464.470 evrov. Objekt je delo arhitektke Polone Čeh, investicija pa se bo v celoti zaključila s preureditvijo izpraznjenih prostorov v prostore za tri nove ambulante družinske medicine in referenčne sestre.

Župan občine Gorje Peter Torkar se je ob odprtju prostorov spomnil prvih korakov, ki so jih s kolegi naredili v smeri novega prizidka, blejski župan Anton Mežan pa je opomnil, da stene potrebujejo tudi vsebino in ljudi, da zares postanejo dom. Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura se je zahvalil vsem zaposlenim in pacientom za potrpežljivost, občinam in ministrstvu pa za uspešno sodelovanje.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar je ob tej priložnosti spomnil, da so zdravstveni domovi tisti del zdravstva, ki je najbližje ljudem. »V tak dom prihajamo takrat, ko res potrebujemo pomoč, in verjamem, da se boste v novih prostorih počutili kot doma. Naj se tako počutijo tudi tisti, ki v teh prostorih delajo,« je še nagovoril na Bledu zbrano množico občanov in zaposlenih.