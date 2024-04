Celjski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj, ki jih je osumljen nekdanji direktor zavoda, ki je izvajal storitve osebne asistence invalidnim osebam. Po naših neuradnih informacijah gre za zavod, ki je deloval na območju Šentjurja.

Kot so kriminalisti ugotovili v preiskavi, naj bi osumljena odgovorna oseba podjetja ministrstvu za delo dve leti - med julijem 2020 in julijem 2022 - izdajala račune za storitve, ki jih zavod nikoli ni opravil. »Zato, da je zasebni zavod prejel plačilo, je osumljeni ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev, na podlagi česar je ministrstvo zasebnemu zavodu plačalo storitve osebne asistence v skupnem obsegu 7634 ur.«

Na ta način je nekdanji direktor zavoda neposredno oškodoval 18 invalidov, ki ne morejo sami skrbeti zase, v svoj žep oziroma žep zavoda pa je na račun pomoči potrebnih pospravil kar 102.000 evrov.

Osumljeni predstavnik zasebnega zavoda prav tako več kot 30 zaposlenim delavcem - osebnim asistentom od decembra 2022 ni več izplačeval plač, prav tako pa zanje pri finančni upravi ni poravnal prispevkov za socialno varnost. Svoje nekdanje zaposlene je na ta račun prikrajšal za 28.000 evrov.

Kriminalisti so osumljenega kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev, ponarejanja listin in kršitev temeljnih pravic delavcev.