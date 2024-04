Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Željko Brkić je danes poudaril, da policija neutrudno išče truplo Danke Ilić, preiskuje pa tudi območje Lazarjevega kanjona, Zlotske reke in Lazareve pečine. Včeraj so pregledali tudi nove lokacije: grmičevje okoli močvirja v vasi Zlot nedaleč od posesti Dejana Dragijevića, prvoosumljenega za umor dekleta, rezervoar v žagi na istem posestvu, pa tudi celotno žago. Vendar o deklici še vedno ni sledi.

Policija že več dni od osumljencev za umor Danke Ilić poskuša pridobiti informacije o tem, kje je truplo Danke Ilić. Osumljenec za zločin Dejan Dragijević je priznal, da je deklico ubil, brata Daliborja in očeta Radeta pa je obtožil, da sta mu pomagala pri skrivanju trupla. Medtem drugi osumljenec, Srđan Janković, molči in ne želi govoriti o svoji vlogi v zločinu.

Brata morilke Danke Ilić, Daliborja Dragijevića, je policija po informativnem razgovoru pridržala, ker je policija sumila, da sta z očetom Radetom pomagala prenesti truplo Danke Ilić z odlagališča. Vendar je v nedeljo zjutraj morilčev brat umrl na policiji, preden je odkril, kam so preselili truplo nesrečnice.

Oglasil se je dedek umorjene Danke

Milan Ilić, dedek Danke Ilić, je v intervjuju za Nova.rs povedal, da mu je izjemno težko sprejeti vsa dejstva o svoji vnukinji kot realnost. »Dokler trupla ne najdejo, obstaja kanček upanja, iskrica, da je živa. Otrok ni igla, treba ga je najti, kakšen kos oblačila ali kaj drugega,« je dejal Ilić in dodal, da kot družina upajo, da bodo našli Dankino truplo, da ga bodo lahko ustrezno pokopali.

»Teh ljudi ne poznam, nikoli jih nisem videl. Ni mi jasno, ali je možno, da so to zagrešili. Tega ni na zemlji, nisem pameten. Ko bi jo le pustili ležati, ko so jo zadeli ali pa poklicali pomoč. Nikoli jim ne bi zameril, če bi bila situacija taka, da so jo povozili in odpeljali v bolnico, ampak takole,« je še dodal dedek pokojne deklice.

Teorije zarote

Pojavila so se tudi številna ugibanja, zakaj osumljeni nočejo razkriti, kje je truplo. Po mnenju nekaterih obstaja možnost, da je narava zločina zelo gnusna in se osumljenci bojijo, da bi najdba trupla dodatno zapletla njihov po, da se bodo lahko s tem rešili dosmrtnega zapora.

Odvetnik Predrag Savić je mentem pojasnil, da je možno na podlagi doslej zbranih dokazov, tudi če trupla Danke Ilić ne bodo našli, osumljence obsoditi na dosmrtni zapor. »Narediti je možno rekonstrukcijo prometne nesreče, iz katere bo razvidno, da je bila hitrost okoli 20 kilometrov na uro, kar ni moglo povzročiti usodnih posledic. Na podlagi vseh teh dokazov je zelo verjetno, da je bila Danka Ilić umorjena na način, kot je priznal eden od obtoženih,« je še povedal odvetnik.