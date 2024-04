»Slamovska poezija je živa, sočna in polna življenjske energije, je poslušljiva, zlahka razumljiva in dostopna širšemu krogu,« pove Petra Kolmančič, pesnica, urednica in dolgoletna koordinatorka literarnega programa Mladinskega kulturnega centra Maribor, ki pojav slamovske poezije pri nas aktivno spremlja in soustvarja že vse od njegovega začetka. Ključna razlika med običajno in slamovsko poezijo je v tem, da se slamovska poezija piše z mislijo in ciljem izvajanja pred publiko, zato je poleg vsebine izrednega pomena tudi performativni potencial pesmi. Slamovski nastop tudi ne sme trajati več kot tri minute.

Pesnik Pino Pograjc, ki se že vrsto let udeležuje slamovskih večerov, svoje misli o tem žanru strne takole: »Slam poezija je performativna oblika poezije, v kateri slamer_ka po navadi angažirano izrazi jezo nad stanjem družbe. Poezijo sem začel pisati v srednji šoli, dogodki Pest besed, ki so se odvijali v kamniški Kotlovnici, pa so bili prva priložnost, da svoje pisarije berem pred občinstvom.«

Od zametkov do antologije

Slam je v Sloveniji prisoten že vse od leta 2002. Najprej so slamovski dogodki potekali v majhnih zasedbah po vsej Sloveniji, od leta 2016 pa pretežno v večjih urbanih središčih, kot so Maribor, Ljubljana, Ptuj, Kamnik, Kranj in Novo mesto, kjer so se ustanovila slamovska gibanja. Ta gibanja danes pripravljajo tekmovanja in zmagovalce pošiljajo na svetovna tekmovanja v slam poeziji. »Slovenski organizatorji so združeni v neformalno mrežo SloSlam, ki je del evropske mreže za slamovsko poezijo (European Slam Poetry Network) s sedežem v Bruslju. Slovenska slamovska poezija se je v vsem tem času močno razvila in slovenske slamerke ter slamerji se danes zlahka postavijo ob bok najuspešnejšim tujim ustvarjalkam in ustvarjalcem,« dodaja Petra Kolmančič.

Kot pravi, je zato nastopil tudi čas, da njihovo delo spozna širša javnost: v antologiji Tri minute, sicer prvi antologiji slovenske slamovske poezije, je pripravila izbor najboljših pesmi slovenskih slamovskih pesnic in pesnikov, ki jih je bilo mogoče slišati na tukajšnjih slamovskih odrih skozi obdobje zadnjih osmih let. Naslov se seveda nanaša na čas, ki ga ima običajno slamer ali slamerka za svoj nastop. V antologiji so zbrane pesmi avtoric in avtorjev, kot so Amo Ristov, Neža Prah Seničar, Anka Vidmar, Letteče bessede (psevdonim April Veselko), Hana Bujanović Kokot, Kristian Koželj, Matic Ačko, Metka Zadravec, Nika Gradišek, Nina Medved, Pavla Zabret, Petra Kokol, Pino Pograjc, Tomaž Lovrenko in Tom Veber.