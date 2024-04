Umetnost kot teorija

Robert Černelč ima svojo največjo razstavo doslej. S kustosom Sarivalom Sosičem sta zasnovala izjemno prečiščeno in pregledno postavitev iz več kot 30-letnega opusa in pretežno del, ki še niso bila razstavljena. V medprostorju, kakor je naslov razstave, Černelč razmišlja v slikarstvu in risbi kot dogodku, ki ga oblikuje video ali film, medtem ko v videu in filmu razmišlja statično, kakor da bi šlo za slikarstvo. Razstava deluje kakor ena velika interdisciplinarna instalacija, v kateri se prepletajo slike in video, svetloba in tema, gibanje in statični kadri, čas in prekinitve v sestavljenih in razstavljenih, abstraktnih ter figuralnih podobah, v katerih verjame v aktivno vlogo gledalca.