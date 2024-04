Jutri bo precej jasno, le na zahodu zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini malo nad 0, najvišje dnevne v zahodnih krajih od 14 do 18, drugod od 19 do 22 stopinj Celzija..

V petek in soboto bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter. Postopno pa bo še topleje, kar nam bi lahko morda med nedeljo in torkom prineslo za ta letni čas rekordno visoke temperature, tudi tja do 30 stopinj. Ponekod na Balkanu in Franciji bi lahko namerili celo do 35 stopinj Celzija.

Po napovedi metereologov se bo nad Evropo ponovno razširil puščavski pesek, vendar ga ne bo tako veliko kot pred prazniki. Do sredine prihodnjega tedna bo tako prevladovalo sončno in suho vreme, nato pa se bodo ob prehodu hladne fronte temperature ponovno spustile.