Petrol s Petrol GO nadomešča aplikacijo Na poti

Skupina Petrol je predstavila aplikacijo Petrol GO, ki bo nadomestila dosedanjo aplikacijo Na poti, s katero je bilo mogoče hitro in preprosto opraviti plačila na Petrolovih servisih. Zgodovina mobilnega plačevanja pri Petrolu, ki sega v leto 2017, kaže na rast priljubljenosti in funkcionalnosti digitalnih plačil med uporabniki. »Plačevanje z aplikacijo je v vseh teh letih postalo vse bolj priljubljeno, kar potrjujejo podatki o rasti transakcij – od 74.000 v letu 2018 do 892.000 v letu 2023,« pravi Jože Smolič, član uprave, odgovoren za prodajo. Namen prenove je bil izboljšati uporabniško izkušnjo, pri čemer je Petrol GO zasnovan z mislijo na enostavnost in preglednost. Nova aplikacija prinaša izboljšano uporabniško izkušnjo z novimi funkcionalnostmi in osveženo podobo. »S Petrol GO smo poskušali v največji meri upoštevati želje uporabnikov in jim ponuditi še možnosti dodatnih funkcionalnosti, ki smo jih zaznali skozi njihova sporočila. Hkrati pa smo si zadali izziv, kako v prihodnje v aplikacijo vključiti dodatne storitve, ne da bi pri tem izgubili enostavnost uporabe ter preglednost. Vse to z namenom, da bo nakupovanje na naših prodajnih mestih za uporabnike še bolj enostavno in hitrejše,« pojasnjujeta Andreja Lukež, vodja kanala mobilnih aplikacij, in Maruša Vindiš, vodja projekta prenove. Aplikacija ne prinaša le izboljšav obstoječih funkcij, ampak uvaja tudi nove, kot je enoten vstopni zaslon s centralnim gumbom "Skeniraj in plačaj", ki uporabnikom omogoča hitro plačevanje goriva, kave Na poti in pranje avtomobila. Po novem aplikacija tudi samodejno zazna, katero storitev želi uporabnik plačati.