Vsaj 36 sirskih vojakov in šest pripadnikov libanonskega Hezbolaha je umrlo v izraelskem napadu na območju Alepa na severu Sirije v noči s četrtka na petek. Že v četrtek sta v okolici Damaska v izraelskem napadu umrla dva civilista. Smrt 36 sirskih vojakov v zadnji noči, potem ko so bile tarča izraelskega napada Hezbolahove tovarne orožja in streliva, je najhujši napad na sirsko vojsko po začetku vojne v Gazi. Sicer Izrael napada v Siriji od začetka državljanske vojne leta 2011, ker vidi v vojaški krepitvi Irana oziroma proiranskih milic v tej svoji sosedi varnostno grožnjo.

Ta teden več napadov

Tiranskega Bašarja Al Asada podpira zlasti Hezbolah z več deset tisoč bojevniki, ki tako tudi varujejo preskrbovalne poti med Iranom in Libanonom. Sam Iran, ki velja za smrtnega sovražnika Izraela, zanika, da bi imel svojo vojsko v Siriji. Vendar naj bi Izrael pred nekaj dnevi v Siriji ubil več pripadnikov iranske revolucionarne garde.

Izraelska vojska je okrepila napade v Siriji po začetku vojne v Gazi. Predvsem je po 7. oktobru Hezbolah z juga Libanona kot zaveznik Hamasa izzval Izraelce k spopadom nizke intenzivnosti, da bi nase vezal del izraelske vojske in delno zmanjšal njeno moč v Gazi. A v zadnjih tednih so se spopadi na tej meji zaostrili. Samo v sredo je v izraelskem napadu na zdravstveni center na jugu Libanona umrlo 16 ljudi, večinoma bolničarjev, 25-letni civilist pa v povračilnih napadih Hezbolaha na izraelski strani. V petek zjutraj je Hezbolah znova z raketami in izstrelki močno zasul sever Izraela. Vojski judovske države pa je zatem, kot trdi sama, uspelo v napadu na avto, ki ga je razneslo, ubiti namestnika poveljnika enote, »zadolženega za raketne napade na civiliste« na severu Izraela. Od 7. oktobra lani je v izraelskih napadih na Libanon umrlo 350 ljudi, večinoma pripadnikov Hezbolaha, na izraelski strani pa deset vojakov in osem civilistov.

Izrael zahteva umik Hezbolaha

Hezbolah, ki je veliko nevarnejši od Hamasa s 150.000 raketami in izstrelki, tudi zelo modernimi dolgega dosega, si ne upa zares napasti Izraela. Ni še pozabil hudega poraza poleti 2006. Poleg tega sta v bližini v pripravljenosti ameriški letalonosilki. Tudi Iran noče tvegati vojne in postaviti na kocko izdelave svojega jedrskega orožja.

Izrael je v zadnjih tednih tudi zato, ker vidi, da Iran in Hezbolah, ki sicer hočeta izbrisati judovsko državo z zemljevida sveta, trenutno nista za vojno, okrepil napade v Siriji in Libanonu. Izraelski jastrebi (menda z Netanjahujem na čelu), ki jih spodbuja domače javno mnenje, brzda pa Bela hiša, menijo, da je zdaj priložnost za obračun z Hezbolahom in morda tudi z Iranom. Sicer je cilj Izraela, da bi se Hezbolah umaknil severno od reke Litani, tako bi težje napadal sever Izraela, kamor bi se lahko domov vrnilo 60.000 ljudi. Hezbolah krši sporazum iz leta 2006, po katerem je območje med mejo z Izraelom in reko Litani demilitarizirano.