Bezjak – 12-mesečna prepoved igranja, Velkavrh – 4 tekme prisilnega počitka, Nexejev trener Veselin Vujović – 3-mesečna prepoved vodenja ekip, RK Nexe Našice – 4000 evrov kazni. Takšne so trenutne kazni, ki jih je izrekel Srečko Ilić, disciplinski sodnik HRS, vsi kaznovani pa imajo osem dni časa za pritožbo. Do incidenta na tekmi petega kroga v končnici za prvaka Hrvaške v Našicah je prišlo šest sekund pred koncem prvega polčasa ob vodstvu Zagrebčanov s 16:9, ko se gostitelji spet niso strinjali z eno izmed odločitev sodnikov in delegata.

Ob zapisnikarski mizi je prišlo do gneče ter prerivanja igralcev in strokovnih vodstev obeh ekip, potem ko je delegat Anto Josić sodnika opozoril na dodatno dvominutno kazen za Bezjaka. Ta se je nato ob odhodu z igrišča (ne)namerno z ramo zaletel v rame in hrbet delegata Anta Josića, ki je padel na tla. Josić je nato v solzah in ob pomoči zdravniške službe zapustil igrišče, v garderobi pa so mu nudili zdravniško pomoč. Pol ure kasneje je uradni napovedovalec v dvorani sporočil, da je tekma prekinjena in dokončno odpovedana, kasneje jo je HRS za zeleno mizo registriral z 10:0 za Zagreb, Nexeju pa je odvzel še točko.

Bezjak, ki bo junija dopolnil že 38 let, bi moral po disciplinskem pravilniku HRS zaradi fizičnega napada na službeno osebo (delegat) dobiti kazen prepovedi igranja od ene do največ osmih tekem, mnogi pa so napovedovali celo doživljenjsko prepoved igranja rokometa. Sprva je bil – do izreka kazni – suspendiran za 30 dni, nato pa se je disciplinski sodnik Ilić odločil še za dodatnih 11 mesecev. Bezjak, ki je v Našice prišel pred letošnjo sezono iz Magdeburga, v katerem je igral kar deset let (ob odhodu iz kluba so njegov dres s številko 25 dvignili pod strop tamkajšnje dvorane) in od katerega se je poslovil z naslovom prvaka Evrope, se je po incidentu za slovenske medije zavil v molk, spregovoril pa je za hrvaške.

Bezjak: To je smešno

»Posnetek pokaže vse. Bil je stik med mano in delegatom, a ni bil močan. Ob odhodu z igrišča sem se nenamerno zaletel v tega gospoda. Mogoče bi jaz moral biti pazljivejši pri hoji, nisem pa imel nobene namere udariti ga ali celo poškodovati. Ne morem verjeti, da je delegat izjavil, da sem ga udaril z laktom. To je smešno. Ljudje, ki so sprožili celotno afero, verjetno dobro vedo, zakaj so to naredili,« je za spletni portal index.hr pojasnil Marko Bezjak, ki je po igranju v matičnem klubu Ormožu med letoma 2008 in 2013 nosil dres Gorenja iz Velenja, nato pa je odšel v Magdeburg.

Nekdanji reprezentant Slovenije, za katero je odigral 116 tekem in se 209-krat vpisal med strelce, največji uspeh pa je dosegel na SP 2017 v Franciji z bronasto kolajno (takrat je bil selektor Veselin Vujović), je bil presenečen nad odločitvijo sodnikov, da prekineta tekmo. »To me je šokiralo. Najprej sem pomislil, da je delegat padel, ker mu je postalo slabo zaradi vročine v dvorani. Sodnika bi mi lahko dala le rdeči karton in bi se tekma nadaljevala, prekinitev pa... Ne morem verjeti, da sta sprejela takšno odločitev,« se sprašuje popularni Prlek z vzdevkom Bezo. »Mislim, da si takšne umazane kampanje proti meni nisem zaslužil. Nikoli v karieri nisem imel nobenega črnega madeža, doslej sem imel ves čas lepo kariero. In nisem nekakšen bandit, kot me sedaj opisujejo in želijo prikazati nekateri na Hrvaškem.«

Nekateri so celo napovedovali, da bo Bezjaka doletela doživljenjska prepoved igranja rokometa, a se to na srečo ni zgodilo. »Ko sem to slišal, sem bil šokiran, nisem mogel verjeti, da je kaj takšnega sploh mogoče. Za precej hujše incidente so igralce kaznovali s prepovedjo igranja od treh do petih tekem. Že to, da nekdo sploh pomisli, da bi jaz moral biti doživljenjsko kaznovan s tem, da me vržejo iz rokometa, je absurdno. Ni mi jasno, kako lahko nekomu sploh pade na pamet takšna kazen,« meni Bezjak, za katerega je igranje na Hrvaškem zagotovo končano, v zakulisju pa so čedalje glasnejše govorice, da se bo v naslednji sezoni vrnil v Gorenje.

Vujović: Večkrat me je bilo sram

Karizmatični Veselin Vujović je postal Nexejev trener februarja letos (zamenjal je Slovenca Branka Tamšeta), a na klopi ni zdržal niti dva meseca. Ne le zaradi trimesečne kazni zaradi incidenta proti Zagrebu, ampak tudi zaradi slabih rezultatov kluba iz Našic. »Na nekaterih tekmah me je bilo kot trenerja sram, ko sem videl, kako igra in se na igrišču odziva moja ekipa. Najrajši bi pobegnil s klopi. Pričakoval sem kazen zaradi incidenta, kar je le še pospešilo mojo odločitev, da zapustim Našice. Tisti, ki so odločali o kaznih, že dobro vedo, zakaj so to naredili,« pravi Veselin Vujović, ki je bil lani trener iranskega Sepahana in selektor moške reprezentance Irana.

Črnogorec menda resno razmišlja o koncu svoje trenerske kariere, v kateri je vodil že 15 različnih klubov (v sezoni 2017/18 tudi Koper), nekatere po večkrat (Vardar, Zagreb...), in pet reprezentanc (Jugoslavija, Srbija in Črna gora, Makedonija, Slovenija, Iran). »Vem, da sem v precej zrelih letih, čeprav se počutim odlično in še vedno uživam v rokometu. A že pred dogodkom v Našicah sem razmišljal o tem, da je morebiti čas za trenersko slovo. No, če bo prišla kakšna zelo dobra ponudba, jo bom sprejel, drugače pa bom odšel v rokometni pokoj,« je v svojem slogu napovedal 63-letni Vujović.