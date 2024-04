Sončno vreme s spomladanskimi temperaturami je na Areško Pohorje v soboto privabilo številne rekreativce, in kot se je izkazalo že zelo zgodaj dopoldne, ljubitelje prijetnega druženja in dobre zabave. Potem ko je minuli teden na planoti zapadlo dobrega pol metra snega, se je upravljalec smučišča odločil, da v soboto zažene štirisedežnico Ruška. »Okoli devete ure je na progi, ki smo jo odprli že ob osmih, smučalo okoli 500 smučarjev. Malo pred poldnevom smo našteli okoli 800 smučarjev. Koliko dnevnih kart smo dejansko prodali, ta hip ne vem, imam pa občutek, da večina smuča z lanskimi ali s sezonskimi kartami za naslednje leto,« je povedal Miha Ajster, tehnični vodja na Mariborskem Pohorju in Arehu.

Že zgodaj dopoldne proga postala »župarca«

Letošnja zimska sezona upravljalcem smučišč ni bila naklonjena. Na Arehu so sezono končali že prvega marca. »Prvi teden v februarju je bilo veliko dežja, spomladanske temperature pa so konec meseca tudi pobrale ves sneg. Minuli teden je zapadlo več snega kot vso zimo,« je komentiral Ajster in dodal, da je bil interes med domačini, da za 27. aprila odprejo progo, velik. »Veseli smo, da se je tako izšlo. Ljudje so prišli smučat, in to vedoč, kakšne so razmere na progi. Zjutraj je bila smuka odlična, ko se je na progi pokazalo sonce, pa je ta postala 'župarca',« je v smehu povedal Ajster.

Med pogovorom s smučarji smo dobili potrditev, da je sobotni dan na Arehu izkoristila večina domačinov že z novimi sezonskimi vozovnicami. »Smučamo skoraj vsak vikend, letos smo našteli skoraj dvajset obiskov. Res pa je, da je bila letošnja smučarska sezona tukaj slabša predvsem zaradi visokih temperatur. Pohorskih delavcev tukaj nimam kaj kritizirati,« je povedala Nina iz Maribora in dodala, da so prišli, da proslavijo slovo od zimske sezone. »Vedno smo imeli neki zaključek. Včasih so pripravili bazen, v katerem so se najbolj pogumni tudi kopali,« je povedala in dodala, da se ne spomni, da bi kdaj pancarje obula konec aprila. »Več kot 15 let nazaj smo imeli sneg junija. Bilo je veliko snegoloma, smučali pa res nismo nikoli.«

Namesto kolesarjev gostil smučarje

Da je v Mariboru vse mogoče, nas je skušala prepričati tudi ekipa dobro razpoloženih lokalpatriotov, kot so se sami opredelili. »Nismo pričakovali, da bo danes na Arehu taka gneča. Dobrih deset minut smo zjutraj stali v vrsti. Potem smo se celo dvakrat spustili po progi, ki je bila glede na temperature odlično pripravljena,« so povedali in dodali, da bolj kot smuka šteje prijetno druženje na eni od dveh teras ob progi. »Iskreno povedano smo pred tednom dni pričakovali, da bomo to soboto stregli kolesarjem in ne smučarjem. Smo pa lahko vseeno zelo zadovoljni z današnjim dnem, lahko rečem tudi, da je skoraj 80 odstotkov smučarjev naših rednih strank,« je povedal Renato Kolmanko, lastnik lokala Ruška, ki bo na kolesarje moral počakati vsaj še kak teden ali dva, da se sneg stali. Do takrat pa bodo ob koncu tedna in za praznike z veseljem pogostili vsakega obiskovalca Areha, ki bo dan izkoristil za sprehod ali še zadnje sankanje po zaplatah snega, ki ga spomladanske temperature še ne bodo pobrale. Zaradi varnosti pa se je smučarska sezona tudi na Arehu v soboto zaključila.