Celjani so pred svojimi gledalci, ki so se zbrali v za Celje rekordnem številu, uresničili cilj in potrdili naslov prvaka z drugo zmago na četrti medsebojni tekmi z ljubljansko ekipo v tej sezoni. Derbi z drugouvrščeno Olimpijo je odločil lep zadetek Jegorja Pruceva v drugem polčasu.

Tri kroge pred koncem imajo Celjani, ki so na vrhu lestvice celotno sezono z izjemo prvih dveh krogov, 12 točk več od zeleno-belih. Te pa še čaka boj za drugo mesto, tretjeuvrščeni Maribor za njimi zaostaja za tri točke. Jasno pa je že, da bodo vsi trije igrali v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni.

Ljubljančani, ti tokrat niso mogli računati na kaznovanega Justasa Lasickasa, so prvi zagrozili, v četrti minuti je moral po poskusu Davida Sualeheja posredovati Matko Obradović, ki je v celjskih vratih tokrat dobil prednost pred Matjažem Rozmanom. Olimpija je imela v tem obdobju več žogo v posesti, Celjani, ki bi jim bil za naslov že neodločen izid, pa so čakali na svoje priložnosti iz protinapadov.

So pa gostitelji, ki so pogrešali kaznovanega in zdravstveno načetega kapetana Denisa Popovića, prvič nevarneje zagrozili v 18. minuti, ko je z roba kazenskega prostora poskusil Jegor Prucev. V nadaljevanju sta ekipi prišli še do nekaj strelov, ki pa niso bili dovolj natančni ali pa so bili preslabotni, kot je bil tisti Agustina Doffa iz 32. minute. Proti koncu polčasa je ljubljanska zasedba vse bolj prevladovala, a posebej nevarna ni bila.

Uvod drugega dela tudi ni prinesel posebnih sprememb v igri, pravih priložnosti ni bilo, v 59. minuti pa so gostitelji povedli z lepim zadetkom Pruceva, ki je malce z leve strani z roba kazenskega prostora žogo poslal v nasprotni zgornji kot ljubljanskih vrat. V 70. minuti je na drugi strani Admir Bristrić prišel sam pred Obradovića, ga poskušal preigrati, vendar je bil celjski vratar uspešnejši.

Timi Max Elšnik je nato z roba kazenskega prostora zgrešil cilj, tako da je ostalo pri vodstvu Celja, čeprav je imela dotlej gostujoča ekipa štirikrat več (nenevarnih) strelov proti vratom. A gostitelji so dobro nadzirali tekmo, tekmecem niso pustili ničesar nevarnega, sami pa so v 89. minuti zatresli še vratnico prek Sundaya Adetunjija.

V naslednjem krogu bo Celje v soboto gostovalo v Mariboru, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Muro.