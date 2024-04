Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski, ki je danes na Facebooku priznal poslabšanje razmer, je zapisal, da ruske sile napadajo po vsej frontni črti in da so v nekaterih sektorjih dosegle taktične uspehe ter ustvarile znatno prednost v številčnosti sil in sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poročal je o silovitih bojih na frontni črti v zadnjem tednu, razmere pa opisal kot dinamične, saj je nekatere položaje v enem dnevu večkrat zavzela ena in nato druga stran.

Med območji, kjer so boji najbolj intenzivni, je izpostavil Kupjansk na severovzhodu države, kjer so po njegovih besedah ruske sile dosegle delne uspehe, vendar so jih ustavili. Na vzhodu je izpostavil spopade na območju Kramatorska, regije Pokrovske in Kurahova.

Napete razmere na jugu Ukrajine

Potrdil je, da so se ukrajinske enote umaknile iz vasi Semenivka, Berdiči in Novomihailivka na vzhodu ter omenil napete razmere na jugu države.

Sirski je pred tem sredi meseca že priznal, da so se razmere na vzhodni fronti znatno poslabšale, saj so ruske sile marca močno okrepile ofenzivo in dosegle nekaj taktičnih uspehov.

Na kanalu blizu ukrajinski vojski na družbenem omrežju Telegram pa so minuli teden poveljstvo ukrajinske motorizirane brigade na vzhodu države obtožili, da je krivo za propad obrambe v celotni regiji, zaradi česar je prišlo do znatnih izgub.

Moskva je medtem v soboto sporočila, da je ruskim enotam v okolici Donecka uspelo prodreti globoko v ukrajinske obrambne linije.

Vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kiril Budanov je sicer pred dnevi izrazil pričakovanje, da se bodo razmere na bojišču še poslabšale med sredino maja do začetkom junija. V Kijevu, ki se sooča s pomanjkanjem vojakov in orožja, stabilizacijo razmer na razvejani frontni črti pričakujejo po prihodu ameriškega orožja v vrednosti več milijard dolarjev.