Ronaldo v Sloveniji

V Slovenijo je prišel Cristiano Ronaldo in vse se je ustavilo. Istočasno je prišel k nam tudi Olaf Scholz, a tega nihče ni opazil. Razen Roberta Goloba, ki se še danes opravičuje Tini Gaber, ker je šel na večerjo z napačnim pomembnežem, takšnim, ki ima na instagramu le pičlih dvesto dvaintrideset tisoč sledilcev. In ki povrhu svojih sledilcev sploh ni obvestil o tem, da je na obisku v Sloveniji. Cristiano pa je celo napisal Eslovenia pod svojo sliko iz letala, zato je bila Slovenija razumljivo v ekstazi. Briga nas, da je cel svet ob tem pomislil, da je Slovenija letališče, briga nas, da mi tehnično gledano letališča sploh nimamo, važno je, da je pod sliko Cristiana na instagramu pisalo Eslovenia in da ima Cristiano šeststo milijonov in še nekaj drobiža sledilcev.