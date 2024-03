Legendi Peter Prevc in Andrej Stare v pokoju

Tri je vrhunska številka. Okoli nje se vse vrti. Medalje od bronaste preko srebrne do zlate, čas od včeraj preko danes do jutri in vedno se v zgodbah pojavljajo tri želje. Še politika se deli na levo, desno in sredino. In kmalu bo napočil čas, ko bomo imeli samo še tri stranke v parlamentu. Janez Janša bi rekel, da je ena odveč. Ali celo kar dve.