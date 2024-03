Magic 6 pro je telefon, ki se med androidi po merah uvršča ob bok Samsungovi galaxy ultri. Diagonala zaslona OLED meri 17,27 centimetra (6,8 palca). Po konceptu pa je bolj na strani tega, kar pri tej velikosti ponuja Applov iphone pro max. V prvi vrsti to pomeni velik zaslon in najboljše, kar zna Honor ponuditi z vidika kamer, ne pa nujno tako poslovno in opravilno usmerjene naprave kot galaxy ultra. Glavna razlika tu je seveda odsotnost vgrajenega pisala pri magic 6 pro. Honor je pri dizajnu naprave prav tako vztrajal pri ukrivljenem zaslonu in hrbtišču, s čimer v tej točki kljubuje veliki večini proizvajalcev, ki sledijo Applovemu trendu bolj ploskega dizajna. Telefon deluje prepoznavno in zelo udobno sedi v dlani. Posrečena je tudi izbira nagubane silikonske prevleke čez hrbtišče na testni zeleni različici telefona. Ne pobira prstnih odtisov, skrbi za dober oprijem in tudi videti je lepo. Še bolj pa na hrbtišču do izraza pride velik sklop kamer, ki je po naši oceni najbolj posrečen med letošnjimi dizajni.

Dober zaslon z okusom po jabolku

Med glavne adute mobilnika šteje zaslon. Ta ob omenjeni diagonali premore ločljivost 2800x1280 oziroma 453 pik na palec (ppi) gostote, kar je dobrih 50 ppi manj od galaxy s24 ultre. Je pa zato najvišja možna svetilnost zaslona izjemnih 5000 kandel, kar je skoraj dvakrat toliko kot pri ultri. Večinoma se bo svetilnost sicer gibala okoli 1600 kandel. Osveževanje zaslona je dinamično, z najvišjo frekvenco 120 hercev (Hz) in najnižjo pri enem hercu. Zaslon ima podporo za HDR in ponuja odlično sliko. Toliko bolj škoda, ker Honor nadaljuje tradicijo Huaweijevega pristopa k prednjim kameram na premijskih telefonih. Namesto minimalne pike sredi čela ima magic 6 pro velik izrez za dvojno kamero. Na tej točki oponaša Apple. Celo do te mere, da so izrez opremili s svojo različico »dinamičnega otoka«. V praksi to pomeni, da se ob pomanjšanju določenih aplikacij, denimo spotifya, okoli izreza izriše vmesnik za nadzor predvajanja glasbe ali druge funkcije. Zanimivo za nekaj minut. Sami bi raje imeli manj opazen izrez v zaslonu in tudi brez težav žrtvovali večjo varnost odklepanja s prepoznavo obraza ob sodelovanju optične kamere in senzorja za globino.

Glede zmogljivosti magic 6 pro ponuja to, kar se od premijskih androidov pričakuje. Čipovje snapdragon 8 gen 3 je najboljše, kar je ta hip na voljo za androide, in bo še nekaj let povsem vrhunsko opravljalo naloge. Seveda se same zmogljivosti čipovja od telefona do telefona malenkost razlikujejo. V nekaterih procesorskih nalogah prednjači galaxy s24 ultra, pri grafičnih testih ima pretežno prednost magic 6 pro. Prava razlika se bo pokazala zlasti v dolgotrajni podpori. Samsung ponuja sedem let podpore, medtem ko je Honor pet let. Ni malo, je pa manj. A v resnici gre za nekaj, kar dela s24 ultro bolj privlačno zlasti za nakup naslednje leto, ko bo imela dosti nižjo ceno, a še vedno eno leto več podpore od svežega magic 6 pro. Prav tako za zdaj pri Honorjevem mobilniku ni najti kakšnih konkretnih aplikacij umetne inteligence. Na uradni predstavitvi telefona so jih omenjali, a nam jih ni uspelo najti, čeprav smo se močno potrudili. Če obstajajo, toliko slabše, če so jih tako močno skrili.

Poleg procesorja za dobro in gladko izkušnjo naprave skrbi še 12 GB delovnega spomina, za shranjevanje pa je vgrajenih 516 GB prostora. Naprava ima tudi odpornost proti vodi in prahu IP68, kar zadošča za 1,5 metra pod vodo do 30 minut. Prepriča tudi baterija s kapaciteto 5600 miliamperskih ur (mAh). Podpira 80-vatno (W) žično polnjenje in 66-vatno brezžično. Vse to je več in hitreje od galaxy s24 ultre. Ni pa polnilnika v škatli.

Telefon za ljubitelje portretiranja

Glavno razliko med androidnima premijskima tekmecema najdemo na področju kamer. Samsung je s kamero z ločljivostjo 200 milijonov pik (MP) pri ultri pozornost posvetil zlasti glavnemu objektivu, medtem ko se je Honor odločil narediti drzen korak in 180 MP tipalo uporabiti za periskopski teleobjektiv. Odločitev ni nedolžna. Različne kamere so namenjene različnim funkcijam. Ultraširokokotne kamere močno raztegnejo in popačijo fotografije ob robovih, zato so primerne zlasti za fotografiranje pokrajine. Tudi glavna kamera je širokokotna in nekoliko pači ob robovih. V obeh primerih bodo obrazi in deli telesa, ki niso v središču, popačeni. Teleobjektiv tega ne počne, je pa ozadje fotografij manj ostro. Odlično za portrete ljudi in predmetov, malo manj dobro za dokumentiranje splošnega stanja sveta. Za mojstre, ki vedo, kaj počnejo s kamero v dlani, ima magic 6 pro še nastavljivo zaslonko od f/1,4 do f/2,0, kar omogoča prilagajanje svetlobnim pogojem. Nekaj trikov ima naprava v rokavu tudi pri fotografiranju gibanja. Zaslonka je zelo hitra, ob tem pa zajema fotografije, še preden stisnemo sprožilec. S pomočjo algoritmov nato naredi kar se da ostro fotografijo. Otroci fotografa posledično težje izigrajo.

Še najslabše se med kamerami izkažejo fotografije s 50 MP ultraširokokotno kamero, ki so močno popačene ob straneh in zunaj središča tudi dokaj zamegljene. Glavna kamera z ločljivostjo 50 MP dela izvrstne fotografije. Njena kvaliteta do izraza pride zlasti ob manj idealnih svetlobnih pogojih. So pa podrobnosti ultrine glavne kamere še naprej razred zase. Zanimive rezultate ponudi tudi periskopski teleobjektiv. Premore zgolj 2,5-kratno povečavo. Pri tej so fotografije odlične. Ko prehajamo v območje nad 10-kratno digitalno povečavo, pa zopet prednost dobi galaxy ultra. Je pa vprašanje, zakaj bi takšne fotografije, ki tudi niso tako dobre, sploh uporabljali. Kar se tiče barv, magic 6 pro prepriča. Prav tako z dobrim dinamičnim razponom. So pa fotografije morda malce tople, tako da bela ne bo ravno snežno bela. Zmedla pa nas je nočna fotografija. Odlična z glavno kamero, s preostalima dvema pa nekoliko manj. Od velike ločljivosti teleobjektiva smo ponoči pričakovali več. Sebki s 50 MP prednjo kamero so lepi podnevi in tudi ponoči.

Honor je z magic 6 pro izdelal odličen premijski telefon, ki konkurira Samsungu, a se tega loti na prefinjen način, da ponuja nekaj, česar ultra ne ponuja. Povsem odprt boj to ni, je pa alternativa za bolj raznoliko izbiro. Čeprav cena 1299 evrov ni skromna, je vseeno zelo konkurenčna.