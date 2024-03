Srbski filmski režiser, scenarist in glasbenik je spregovoril za rusko tiskovno agencijo TASS. O novem filmu, ki ga bo snemal v ruskem Sočiju, je povedal, da pripoveduje o mladeniču, ki dela kot dimnikar, denar pa si služi tudi tako, da vsakomur, ki to želi, dela družbo na sprehodih. Zaljubi se vendar njegova izbranka zaradi družinskih skrbi odide v Sankt Peterburg, on pa izgubi vsako sled za njo. Tukaj pa se začne zgodba, kot je dejal Kusturica, zapletati.

Kusturica je rojen leta 1954 v Sarajevu. Osvojil je vrsto mednarodnih nagrad, med drugim dve zlati palmi, leta 1985 za Očeta na službenem potovanju, deset let pozneje še za Podzemlje.