Tiskovni predstavnik IS Abu Hudajfa al Ansari je v 40-minutnem zvočnem posnetku, ki ga je objavil medij, povezan s skrajno skupino al Furqan, pozval privržence, naj v času ramazana izvajajo napade na kristjane in jude povsod po svetu, še zlasti pa v Evropi, ZDA in Izraelu.

V svojem govoru je obeležil 10. obletnico razglasitve kalifata ter v luči tega pozval privržence v Siriji, naj napadejo taborišče al Hol in izpustijo ujetnike te skrajne skupine. Taborišče v Siriji je pod nadzorom kurdskih skupin, v njem pa je nastanjenih več tisoč ljudi, med njimi so tudi sorodniki pripadnikov IS ter številni tujci.

Al Ansari je prav tako pohvalil nedavni napad v koncertni dvorani Crocus v predmestju Moskve, v katerem je bilo ubitih najmanj 143 ljudi, 360 pa je bilo ranjenih.

IS, proti kateri se Moskva bori v Siriji, skupina pa je dejavna tudi na ruskem Kavkazu, je napade v Rusiji sicer izvajala že od konca leta 2010. Januarja pa je prevzela odgovornost tudi za samomorilski bombni napad na jugu Irana, v katerem je bilo ubitih več kot 80 ljudi.