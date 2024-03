V torek je več tisoč Madžarov protestiralo pred parlamentom v Budimpešti z zahtevo, da odstopi premier Viktor Orban. Nekdanji aktivni član vladajoče stranke Fidesz Peter Magyar je namreč pred nekaj dnevi kot žvižgač objavil tonski posnetek 14 mesecev starega pogovora s svojo tedanjo soprogo Judit Varga, donedavno ministrico za pravosodje, v katerem je ta – ne da bi vedela, da jo mož snema – dejala, da poskušajo Orbanovi sodelavci vplivati na delo tožilstva. Šlo je za sodni postopek proti nekdanjemu državnemu sekretarju Palu Völnerju, ki je v zameno za nedovoljene usluge prejemal podkupnino od predsednika zbornice sodnih izvršiteljev.

Vargova je v tem pomenku januarja 2023 soprogu med drugim dejala, da je Antal Rogan, vodja za stike z javnostjo v Orbanovi vladi, sporočil tožilcem, kaj morajo izbrisati iz dokumentov. Dodala je: »Tega pa niso v celoti upoštevali.« Zatem se je pritoževala, ker zaposleni na tožilstvu niso vsi privrženci Fidesza in ker jih generalni državni tožilec ne nadzoruje povsem. Glede Völnerja je dejala, da ga niso mogli več rešiti, so pa ga vnaprej obvestili o vsem, kar ga čaka.

Drugi udarec za Orbana

Tožilstvo zdaj sporoča, da bo analiziralo zvočni posnetek. Madžarski politični analitik Istvan Hegedus pravi, da še ni jasno, ali bo tožilstvo izvedlo neodvisno preiskavo ali pa bo sledilo navodilom iz vlade. Vsekakor Magyarov zvočni posnetek kaže lep primer, ko izvršilna oblast krši neodvisnost sodne.

Sedanja afera je že drugi hud udarec za Orbana v mesecih pred junijskimi evropskimi in lokalnimi volitvami. Februarja je namreč prišlo na dan, da je predsednica države Katalin Novak, zagovornica tradicionalnih krščanskih družinskih vrednot in varovanja otrok pred gibanjem LGBT, s podpisom pravosodne ministrice pomilostila nekdanjega namestnika direktorja sirotišnice, obsojenega, ker je prikrival spolne zlorabe otrok. Obe vodilni političarki Fidesza, ki ju je pred afero forsiral Orban, sta odstopili.

Po oceni našega sogovornika Istvana Hegedusa je Orbanov položaj preveč trden, da bi aferi lahko ogrozili njegovo oblast. V parlamentu bo imel udobno večino vsaj še do rednih volitev spomladi 2024, medije pa usmerja vlada, vsaj tiste, ki jih ljudje najbolj spremljajo. Tako je februarja javna televizija hvalila politike Fidesza, kot sta Novakova in Vargova, ker odstopijo ob aferah.

Magyar, ki je pred tem kot Orbanov človek skrbel za finančne zadeve študentov, je nedavno izjavil, da je afera s sirotišnico zanj pomenila to, kar je za Savla oziroma Pavla pot v Damask. Uprl se je Orbanu in mu očital, da »se skriva za ženskimi krili«.

Magyar je uganka

Magyaru je v torek uspelo mobilizirati veliko ljudi na proteste, na katerih je izjavil, da bo ustanovil stranko, ki bo poskušala Orbana vreči z oblasti po 14 letih njegove neprekinjene vladavine. Po Hegedusu je Magyar uganka, ker se ne ve, do kakšne mere je konservativen in ali bo opozicija, ki se je zdaj nekako zbudila iz apatije, z njim lahko sodelovala. Prav tako ni jasno, koliko je med 13 odstotki volilcev, ki bi dali svoj glas zanj, privržencev Fidesza in opozicije.

Vargova pa je na facebooku zapisala: »Peter Magyar je doma na skrivaj posnel svojo nekdanjo ženo, mene, in zdaj poskuša to uporabiti za svoje politične cilje. Ni vreden zaupanja.« Trdi, da jo je s tonskimi posnetki več meseci izsiljeval in da je bil do nje vedno nasilen. Do lanske ločitve sta s svojimi tremi otroki veljala za primer vzorne družine. Vargova je bila velika zvezda Fidesza in Orban je hotel, da vodi njegovo listo na evropskih volitvah, na katerih upa, da bo z zmago populistične desnice v večini evropskih držav povečal svoj vpliv v EU. Še to: prav Vargova, ki se zdaj pritožuje nad domnevnim nasiljem v družini, kot pravosodna ministrica ni podpisala carigrajske konvencije, ki nasprotuje nasilju nad ženskami.