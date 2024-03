Novi predsednik zbora in odbora panoge za alpsko smučanje Janez Bijol je, kot je napovedal, potegnil prve poteze, kar zadeva spremembe v novi sezoni. »Glede na najslabšo rezultatsko sezono po 17 letih v svetovnem pokalu, trenutno stanje v mladinskem in otroškem smučanju ter nujnost večje finančne discipline in po posvetovanju s člani odbora je bila sprejeta odločitev, da se sodelovanje z vodjo panoge za alpsko smučanje Miho Verdnikom prekine s 30. aprilom 2024,« so včeraj sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Tako Janez Bijol kot Miha Verdnik sta nedosegljiva za izjave, več pa naj bi bilo znanega 3. aprila, ko bo seja alpskega odbora.

Bijolova poteza z menjavo vodje panoge je presenetljiva, hkrati pa kaže, da je bilo dogajanje v zadnjih tednih burno, o čemer smo večkrat poročali. Iz izjave za javnost je mogoče sklepati, da alpska smučarska blagajna, ki dosega rekordne proračune nad tremi milijoni evrov, ni le prazna, temveč je v njej tudi minus.

Miha Verdnik je imel pri svojem delu, ko je v zadnjih sedmih letih opravljal funkcijo vodje panoge, dve desni roki. To sta bila Klemen Bergant in Janez Slivnik. Prvi je glavni trener reprezentance, ki skrbi predvsem za Žana Kranjca, Slivnik pa je bil po prihodu iz Avstrije vodja reprezentanc. Kar zadeva operativno plat, so vsi trije svoje delo opravljali zelo dobro, zato bo zanimivo videti, kaj se bo z najbolj uveljavljenima slovenskima trenerjema dogajalo v naslednjih tednih. Še bolj pa, kakšne trenerske menjave in sestave reprezentanc se v slovenski smučariji obetajo v prihodnji sezoni. Iz Bijolove poteze je mogoče sklepati, da je podlegel alpski smučarski opoziciji, ki jo v največji meri predstavljata Grega Benedik in Janez Dekleva.