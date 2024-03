V Ljubljani in njeni okolici policisti ponovno opažajo več drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. V torek dopoldne so obravnavali drzno tatvino v Zalogu, kjer je trojica okradla starejšega domačina na njegovem domu. Prvi tat je domačina zamotil s pogovorom, v katerem mu je napletal, kako nameravajo izvesti gradbena dela za potrebe telekomunikacijskega omrežja. Njegova pajdaša sta se med tem vtihotapila v hišo in iz nje ukradla za več tisoč evrov nakita. Policisti trojico, ki je pobegnila s črnim karavanom, še iščejo.

Ljubljanski policisti opozarjajo, da ni šlo za osamljen dogodek. »Na Policijski upravi Ljubljana opažamo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvedejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni,« razlaga Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave. Kljub temu da gre za že znan modus operandi tatov, so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihov dom in jih začnejo ogovarjati. »Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom – češ da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov in podobno – in jo tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je žrtev nima več pod nadzorom,« pravi Tomaževic. Pajdaši nato preiščejo hišo, v kateri jih zanimata predvsem gotovina in nakit. Potem ko ga okradejo, se tisti, ki je zamotil oškodovanca, od njega vljudno poslovi, oškodovanec pa šele čez čas opazi, da je bil žrtev tatvine.

Policisti občanom zato svetujejo, da naj imajo tovrstne nenapovedane in nepovabljene obiske ves čas pod nadzorom ter naj jih nikakor ne vabijo v notranjost hiše. Če sami stopijo iz hiše, pa naj jo takoj zaklenejo in ključ vzamejo s seboj. Tudi če stopijo zgolj za vogal.