Vodstvo družbe in predstavniki sindikata so sicer danes zjutraj nadaljevali pogajanja, vendar niso dosegli napredka. V družbi so nato potrdili, da bodo morali odpovedati približno 400 letov, prizadetim potnikom pa bodo povrnili vse stroške.

V sindikatu so poudarili, da se zavedajo nevšečnosti za potnike in se jim zanje tudi opravičujejo, a zaposleni po njegovih besedah ne morejo več trpeti neenakopravnega položaja. Dodali so še, da je nemški letalski prevoznik Lufthansa, pod okrilje katerega sodi Austrian Airlines, pozabil na zaposlene pri hčerinskih družbah.

Vodstvo družbe sindikatu očita povzročanje resne škode podjetju. Po njihovem mnenju sindikat vztrajno zavrača kompromisni dogovor, čeprav se zaveda, da vseh njihovih zahtev trenutno nikakor ni mogoče uresničiti, saj je družba v času prestrukturiranja podjetja in takšno povečanje izdatkov ni vzdržno.