Podaljšan praznični konec tedna je idealna priložnost za uživanje in sprostitev v družbi najdražjih, družine in prijateljev. Turistična skupnost občine Baška je pripravila kar nekaj dogodkov ob praznovanju največjega krščanskega praznika – velike noči. Okusna hrana, živahne barve pomladnega cvetja, svež morski zrak ter zabava in druženje z najdražjimi so najlepši uvod v praznični konec tedna.

Počitniški konec tedna s številnimi zabavnimi in kulturnimi dogodki, ki jih spremlja edinstvena kulisa otoka Krka, je povabilo, ki se ga ne da zavrniti. V sodelovanju z agencijo Promotiv Travel Outdoor bo že tretje leto zapored potekala priljubljena družinska dogodivščina – poučna igra iskanje velikonočnega zajčka, ob kateri boste nekaj izvedeli o zgodovini Baške in glagolici. Ta privlačna naloga vsako leto zbudi zanimanje velikega števila udeležencev. In kako tudi ne, saj Baška v svojih skritih uličicah ponuja številne zanimivosti, ki samo čakajo, da jih najdete.

Igra iskanje velikonočnega zajčka je primerna za vse starosti, vključuje pa tudi najmlajše ob podpori mamic, očkov, babic, dedkov … Zmaga ekipa, ki zbere največ skritih točk in pravilnih odgovorov. Pokrovitelj dogodka TZO Baška bo tudi letos poskrbel za mamljive nagrade.

Poleg morja bo zjutraj v središču Baške zadišalo po slastni fritaji iz domačih špargljev in jajc, ki jo gostitelj – gostilna Bag pripravi v veliki ponvi. Poleg kulinarične poslastice bo akustični nastop Matee Dujmović in Antonia Krištovića, ki bosta ob spremljavi Luke Totarja na kitari izvajala najlepše domače in mednarodne uspešnice. Vesela družba, uživanje na spomladanskem soncu ob kozarcu vrbniške žlahtine, glasba, okusna hrana in gostoljubni gostitelji so recept za sproščen in prijeten počitniški konec tedna.

Velikonočni praznik se začenja s slovesno jutranjo mašo v župnijski cerkvi Sv. trije v Baški. Takoj po končani sveti maši bo mlajša sekcija baškem KD Šoto vsem prisotnim razdelila pince – tradicionalno otoško sladico.