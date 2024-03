To ureditev se da precej preprosto spremeniti tako, da bo spodbujala oddajanje praznih stanovanj. Obdavčitev najemnin znižamo s sedanjih efektivnih 22,5 odstotka na kakšnih 10, prazna stanovanja pa obdavčimo po precej višji stopnji, in to glede na tržno najemnino, ki bi jo lahko dosegla. Hkrati ukinemo davek na druga, tretja in ostala stanovanja, v katerih živijo najemniki. Ministri pa naj nehajo obljubljati gradnjo novih stanovanj, ki se gradijo neskončno dolgo, ampak raje naložijo stanovanjskemu skladu odkup, obnovo in oddajanje praznih starih stanovanj ter ponudijo subvencije ljudem, ki bi stara stanovanja obnovili sami in jih nato oddajali.

Splošnega ali ekstorzijskega davka na premoženje in nepremičnine pa nima smisla uvajati. Z njim ne bi dosegli niti manjše neenakosti niti večje dostopnosti stanovanj, bi pa z njim ponovno obdavčili že enkrat obdavčene dohodke in tudi še neodplačana stanovanjska posojila. Tudi proračun od tega ne bi imel kaj dosti, saj so nepremičninski davki običajno prihodki občin in ne države. Zakaj bi se torej s tem sploh ukvarjali? siol.net