Štejmo preferenčne glasove

Na koncu zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni bil sprejet. Pokopali so ga v Gibanju Svoboda. »Liberalna« stranka si ni upala sprejeti liberalnega zakona. Zdaj bodo volilci na referendumu odločali, ali takšen predpis sploh potrebujemo. Če bo odgovor pritrdilen, ga bo treba na novo napisati in potrditi v parlamentu. Pot bo dolga in negotova. Medtem bodo o svojem življenju lahko svobodno odločali le bogati bolniki, ki bodo lahko prostovoljno odšli umirat na drage klinike v tujini. Drugi pa bodo, tudi proti lastni volji, morali doma živeti do zadnjega diha.