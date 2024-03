Zatrdili so, da je bila plaža dobro sprejeta, v poletnih mesecih tudi dobro obiskana. Kako se bodo lotili sanacije plaže, ki je tudi del Nature 2000, še ne vedo. Treba bo počakati še teden ali dva, ko naj bi Mestna občina Ljubljana odgovore dobila med vladnim obiskom območja ob teh poplavljenih nasipih. Kot je zatrdil župan Zoran Janković, je plaža narejena, kot zahtevajo predpisi, in betoniranje, kar bi bilo v tem primeru najlažje, žal ne pride v poštev. »Ostane nam le to, da vztrajamo in popravljamo. Če bo to prepogosto, bomo prisiljeni dvigniti nivo plaže,« je še dejal župan.