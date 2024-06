Na letališču Osijek-Čepin pri hrvaškem mestu Osijek je v nedeljo potekal avtomobilski dogodek Osijek Street Race. Več obiskovalcem spektakel ne bo ostal v ljubem spominu. Med ogrevanjem pnevmatik pred dirko je eden od voznikov izgubil nadzor nad vozilom in trčil v občinstvo.

V nesreči je bilo poškodovanih šest oseb, od tega sta dve utrpeli zloma kosti.

Organizatorji dogodka Autoklub Slavonija pravijo, da so vse avtomobile in voznike pred dirko varnostno preverili in da je šlo za prvo nesrečo na več kot 100 dirkah, ki so jih doslej organizirali.

Predstavnik za stike z javnostjo Autokluba Slavonija je ob tem še povedal, da hitrost avtomobila ni bila velika, saj je voznik tedaj ogreval gume. Vseeno je voznik izgubil nadzor nad vozilom.

Šest je gledatelja ozlijeđeno, ali su izvan životne opasnosti nakon što se u njih u nedjelju poslijepodne na 31. Osijek Street Raceu zabio natjecateljski automobil, doznaje se od osječko-baranjske policije. pic.twitter.com/cm22QydZdT — Bljesak.info (@Bljesak) June 2, 2024

Organizator je prav tako zagotovil, da je bilo na dogodku dovolj dobro poskrbljeno za varnost, s čimer pa se obiskovalci dogodka, ki so nesrečo doživeli iz neposredne bližine, ne strinjajo.

»Menim, da za to vrsto dogodka za varnost ni bilo dovolj dobro poskrbljeno. Pred občinstvom so bile običajne kovinske ograje, kot na koncertu,« je za 24sata povedal eden od očividcev. »S prijateljem sva bila v prvi vrsti. Le za nekaj metrov sva se izognila nesreči.«

Videoposnetki nesreče razkrivajo izpostavljenost občinstva, o sili trka pa pričajo tudi poškodbe tribun po nesreči.

Težko si je predstavljati, da bi lahko običajne kovinske ograje nudile dovolj zaščite. Konec koncev so praviloma namenjene bolj temu, da občinstvo ne vstopi na zaščiteno območje. Zlasti, ko so na drugi strani hitri avtomobili.