Moški pred psihiatričnim oddelkom bolnišnice trčil v zapornico in udaril varnostnika

Včeraj zvečer so policisti v Mariboru obravnavali moškega, ki je trčil v zapornico na parkirišču. Nato je pristopil do varnostnika in ga udaril, potem pa znova sedel v vozilo in z njim večkrat trčil v objekt ter ga poškodoval.