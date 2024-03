Za liter neosvinčenega motornega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,519 evra na liter (pred spremembo 1,491 evra na liter), pri 50 litrih to znese 75,95 evra. Če ne bi regulirali cen neosvinčenega bencina, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter neosvinčenega bencina treba odšteti okoli 1,581 evra na liter.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,527 evra na liter (pred spremembo 1,523 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 76,35 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ministrstva bilo treba za liter dizla odšteti okoli 1,602 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,172 evra na liter (pred spremembo 1,170 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1172 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,270 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1270 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov, so zapisali na ministrstvu

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo, ki jo je ta sprejela na današnji dopisni seji, omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter neosvinčenega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Kot še poudarjajo na ministrstvu v sporočilu za javnost, so omenjene cene določenih naftnih derivatov povprečju nižje za okoli 10 odstotkov od povprečnih cen v EU ter okoli 15 odstotkov nižje v primerjavi z večjimi državami članicami, kot so Nemčija, Francija in Italija.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Pri tem so marže trgovcev v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.