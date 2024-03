S tem, ko volite za članice in člane Evropskega parlamenta, sodelujete v največjih transnacionalnih volitvah na svetu. Vaš glas je pomemben. Pomemben je za vse nas, za našo svobodo in pravice. Za nas so svobodne volitve temelj evropske demokracije, toda mnogi jih imajo za nekaj samoumevnega.

Na zadnjih evropskih volitvah leta 2019 je v Sloveniji sodelovalo zgolj nekaj manj kot 29 % volivk in volivcev. Upam, da bo letos več Slovenk in Slovencev poskrbelo, da se bo njihov glas slišal. Zlasti ob dejstvu, da na naših mejah divja vojna. Ne pustite, da bi drugi odločali namesto vas. Vaš glas je pomemben za Evropo, ki bi si je želeli.

V zadnjih petih letih je Evropska unija poskrbela za pomembne dosežke na številnih področjih. Poenotili smo se pri obrambi naših vrednot in našega načina življenja. To smo storili na podlagi solidarnosti. Poskrbeli smo za proizvodnjo cepiv za vse državljanke in državljane Evropske unije. Vztrajali smo v podpori Ukrajini. Sodelujemo z našimi sosedi in tako krepimo našo kolektivno varnost. Zato ker vemo, da smo močnejši in varnejši, ko ukrepamo skupaj.

Novi evropski zakoni na področju podnebnih ukrepov bodo prinesli čistejši zrak, bolj zdrave reke in morja. Z njimi bomo do leta 2050 postali prva podnebno nevtralna celina. Skupaj z digitalnim prehodom bodo na voljo nove priložnosti, povečali se bosta naša konkurenčnost in gospodarska rast. Nič od tega ni bilo preprosto doseči, toda prav to dela naše uspehe še bolj pomembne. Navkljub oviram smo dokazali, da Evropa daje rezultate pri reševanju izzivov, ki so pomembni za Evropejke in Evropejce. Izzivov, ki jih ne more sama rešiti nobena država.

To pa ne pomeni, da je Evropa popolna. Tudi sama nisem zadovoljna z nekaterimi procesi v Uniji – toda verjamem, da lahko Evropa naredi še več, če bomo tudi v prihodnje ukrepali skupaj. Kajti v svetu, v katerem vojna ni več nekaj nepredstavljivega, in kjer vse manj ljudi živi v demokraciji, je naša Evropa postala velesila, kar zadeva pravice, svoboščine in napredek.

Drži, da smo morda v zadnjih letih postali samozadovoljni glede naših dosežkov. Zato se je začel krepiti populizem, ki na zapletena vprašanja ponuja napačne odgovore. S tem, ko poskuša stvari preveč poenostaviti, ustvarja nevarno zgodbo. To lahko ogrozi našo demokracijo od znotraj. To je izziv, s katerim se soočamo v mesecih pred evropskimi volitvami. In to je razlog, zakaj bi morali ljudje v Sloveniji 9. junija spregovoriti. Veliko je na kocki.

To sporočilo danes prinašam v Slovenijo, kot tudi v Evropo. Po 9. juniju bo v Bruselj prišlo 720 poslank in poslancev Evropskega parlamenta, med njimi devet iz Slovenije. Odločitev o tem, kdo bodo ti ljudje in za kaj se bodo zavzemali, je v vaših rokah. Oblikovali bodo politike in sprejemali bodo zakonodajo, ki bo zadevala Slovenijo in celotno Evropsko unijo. Od vas je odvisno, kako boste izbrali in glasovali. Evrope ne jemljite za samoumevno.

Roberta Metsola, je predsednica Evropskega parlamenta