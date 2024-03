Vmes sem že mislil, da vse vem

Referendumi, ki naj bi bili predvsem orodje civilne družbe, kadar je v parlamentu nihče več ne zastopa, so bili z redkimi izjemami vsa leta zgolj orožje boja med parlamentarnimi strankami. Na njih se je večkrat, ob zgovornem molku ustavnega sodišča, nedopustno odločalo o človekovih pravicah, četudi je zakon jasen: »Referendum ni dovoljen o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.« In zdaj smo spet tam.