Poslanci bodo v torek v okviru mandatno-volilnih zadev odločali tudi o predlogu imenovanja vrhovne državne tožilke Katarine Bergant za novo generalno državno tožilko. Njeno imenovanje na to mesto je državnemu zboru predlagal državnotožilski svet, ki ocenjuje, da je ustrezno strokovno usposobljena in pozna delovanje državnega tožilstva na ravni celotne države. DZ naj bi skoraj sedem ur razpravljal tudi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu energetskega zakona. V opozicijski NSi predlagajo, da bi volilce vprašali, ali so za to, da DZ sprejme predlog energetskega zakona, »ki v novogradnjah prepoveduje ogrevanje na zemeljski plin in lesno biomaso v strnjenih naseljih, v obstoječih stanovanjskih stavbah pa se takšno ogrevanje poskuša čim bolj omejiti«. Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor predloga za razpis referenduma ni podprl; vlada in koalicija sta predlog označili za zavajajoč in zatrdili, da bosta umaknili za NSi sporni del o uporabi lesne biomase.