#intervju Markiz Lodovico Antinori, vinogradnik in vinar: V času recesije je razpršenost na trgu ključnega pomena​

​Marchesi Antinori Srl je italijansko družinsko vinsko podjetje iz Toskane, katerega rojstvo sega v davno leto 1385, sama družina Antinori pa velja za najbolj znano vinsko dinastijo v Italiji. Lodovico Antinori in njegov brat Piero Antinori sta 26. generacija Antinorijev, s tem, da je Piero, ki je še vedno neformalna glava družine, vodstvene funkcije predal svojim trem hčerkam Albieri, Allegri in Alessii, ki so tako že 27. generacija Antinorijev ter prve ženske v zgodovini, ki vodijo družinsko dinastijo. Podjetje Marchesi Antinori v vinogradih, raztresenih po Italiji, Kaliforniji in Čilu, neguje okrog 20.000 hektarjev vinogradov, kar je približno toliko, kot je vseh uradno registriranih vinogradov v Sloveniji, Lodovico, s katerim smo se pogovarjali, pa skrbi za okrog 50 hektarjev lastnih vinogradov v Toskani. Tako Piero kot Lodovico sta se podpisala pod najprestižnejša in najdražja toskanska pa tudi italijanska vina (cene za steklenice posameznih letnikov so tudi po več sto evrov, celo več kot tisoč evrov za steklenico), ki so danes v svetu znana kot supertoskanci. Piero s tignanellom, Lodovico z ornellaio in lodovicom sta povzročila revolucijo italijanskega vinarstva. Markiz Lodovico je posestvo in blagovno znamko Ornellaia ustanovil v 80. letih, ju nato v začetku novega tisočletja prodal ter kasneje osnoval posestvo in blagovno znamko Biserno, v sklopu katerih ponovno prideluje ena najprestižnejših italijanskih vin.