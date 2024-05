Savšku in Božiču, ki se v internem dvoboju potegujeta tudi za olimpijski nastop, so po kvalifikacijski vožnji privoščili nekaj miru. Pred mikrofone je tako stopil Hočevar, ki je bil v soboto četrti v kajaku. V cilju je bil sproščen in svojega zadovoljstva nad opravljenim ni mogel skrivati.

"Tudi, če v finalu ne naredim ničesar, bom zadovoljen. Vožnja je bila res dobra, imel sem kontrolo nad vsakimi vratci, vse sem naredil, kot sem si zamislil, užival sem. Vem, da sem hiter, zato sem si pri kakšnih bolj zahtevnih vratcih vzel več prostora, tam sem zgubil kakšno sekundo, a to sem načrtoval," je bil ponosen Hočevar.

Usodni so bili dotiki

Njegova sestra Eva Alina Hočevar je bila med tremi Slovenkami sicer najhitrejša, zasedla je 16. mesto, za želenim 12. je zaostala 64 stotink sekunde. Usodni so bili predvsem dotiki, prislužila si je šest kazenskih sekund.

Hočevarjeva, ki bo v tej disciplini Slovenijo zastopala na olimpijskih igrah, je imela velika pričakovanja, a očitno ji je škodil pritisk tekme pred domačimi gledalci.

"Definitivno sem razočarana. Boli to, da sta bila dva dotika predvsem nepotrebna in zelo rahla. Finale sem zgrešila za 60 stotink in ko si ti to zgodi doma in po dokaj kontrolirani, suvereni vožnji, ne moreš biti zadovoljen. Ne vem, mogoče sem bila malo štorasta, mogoče sem imela nekaj smole, definitivno pa si tega ne bi smela privoščiti," je bila razočarana ekipna evropska prvakinja.

Lea Novak je bila 20., Alji Kozorog pa se je vožnja že pri drugih vratcih povsem podrla, po hudih težavah je ostala brez kakršnih koli možnosti. Na koncu je končala na zadnjem, 35. mestu.