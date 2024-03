Uvodna beseda na mednarodni športno-poslovni konferenci Šport spreminja svet v Portorožu je pripadla predsedniku Mednarodne teniške organizacije Davidu Haggertyju in direktorju Tenisa Slovenije Gregorju Krušiču. Šestinšestdesetletni Američanu je v zadnjem letu Slovenija prirasla k srcu. Prvič je bil na Obali lani aprila, ko je slovenska ženska reprezentanca v Kopru premagala Romunijo ter se presenetljivo uvrstila v finale najboljših 12 reprezentanc na svetu. Novembra v Sevilli je bil Haggerty na tribunah redni gost slovenske odprave, kjer se je največ družil z največjo slovensko teniško legendo Mimo Jaušovec, ki je bila tudi včeraj prisotna v Portorožu. Na prizorišču v Andaluziji smo imeli občutek, da je bil Američan bolj vesel uvrstitve Slovenije v polfinale kot številnih drugih radosti, ki mu jih prinašajo ugledne mednarodne funkcije, kot je tudi članstvo v Mednarodnem olimpijskem komiteju.

Krušič: »Imamo energijo za napredek na številnih področjih.«

»Slovenija uteleša energijo, ambicioznost in uspešnost, ki se kaže na vseh področjih. Še bolj srečen človek bi bil, če bi le del te energije čutil v vsaki članici naše organizacije,« je izpostavil David Haggerty. Prvi mož svetovnega tenisa, ki je bil pred tem več let predsednik Ameriške teniške organizacije (USTA), je poudaril, da šport poganja posel. Da je med njima izjemna sinergija ter poudaril besede Nelsona Mandela, da ima šport moč spreminjati svet, kar je bil naslov športne-poslovne konference.

Gregor Krušič je Davida Haggertyja nadgradil z besedami, da je šport poganja tudi številna druga področja, pri katerih izpostavil znanost in tehnologijo. »Ker smo predstavniki enega najbolj razvitih športov na svetu, imamo energijo napredovati tako na našem osnovnem področju kot tudi organizirati konference, kakršna je letos v Portorožu in je bila lani v Kopru, kjer smo dali poudarek enakosti med spoloma. Posebej ponosni smo na tretje mesto slovenske ženske teniške reprezentance na ekipnem svetovnem prvenstvu. Veseli smo, ker naše delo cenijo po vsem svetu,« je izpostavil Gregor Krušič. »Napredek je pogoj vsakega dela. Do njega najlažje prideš s poslušanjem. V naša ušesa pride ogromno dobrih idej. Če jih slišiš, lahko sprejmeš veliko dobrih odločitev,« je uvodni del sklenil Haggerty, ki najbolj uživa v teniških dvobojih Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza, kot Američan navija za CoCo Gauff ter je navdušen nad igrami Ige Šwiatek.

Alcaraz spremenil način igranja

Zanimivo debato na področju umetne inteligence in tehnološkega razvoja sta razvila Miha Mlakar in Matjaž Kopitar. Mlakar je predstavil, kako izjemen je razvoj umetne inteligence, ki ga kot nekdanji igralec, selektor slovenske moške reprezentance, analitik v različnih agencijah in lastnik zasebnega podjetja razvija zadnje desetletje. Njegove analize temeljijo na statističnih podatkih, med katerimi je bil posebej zanimiv, kako je v zadnjih letih Carlos Alcaraz spremenil način teniške igre. Špančev udarec s forehandom, ko skrajša žogico (angleško dropshot), namreč uporablja vse več teniških igralcev, ki so podobno kot pri servisu ugotovili, da je vsaj tako pomembna kot moč udarcev tudi natančnost.

»Tehnologija v športu je nepogrešljiva. Osebno jo kot trener uporablja pred vsako tekmo, ne pa treningi. Moje osebno mnenje je, da jo je preveč. Na koncu uspešnost športnika določa trenutek, o katerem se mora odločiti v tisočinki sekunde. Zato je pomembno ravnovesje med športnim razvojem in sposobnostjo posameznika,« meni Matjaž Kopitar, hokejski trener, nekdanji večkratni slovenski selektor in oče najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ter dodaja: »Telefon je spremenil mišljenje in način dela. Poznam trenerje, ki so mladim hokejistom prepovedali uporabo telefona. Osebno sem se vselej zavedal, da je to poseg v otrokovo osebnost, zato sem več energije vložil v pogovore. Skušal sem jim razložiti, da morajo pri svojem delu ostati zbrani, kar bodo storili lažje, če ne bodo imeli pri sebi telefona. Ne gre prezreti, da je hokej na ledu skupinski šport, kjer je na treningu 25 športnikov, zato je energija vsakega zelo pomembna.« V nadaljevanju konference je najuspešnejši slovenski igralec Aljaž Bedene dejal, da mu je telefon omogočil, da je med večletnimi potovanji po svetu ostal v stiku z družino ter da si življenja brez telefona ne bi mogel predstavljati.

Opozorilo Lučke Kajfež Bogataj

Vrhunec konference v Portorožu je bil pogled nekdanje prve teniške igralke sveta Jelene Janković, ki se v javnosti ni pojavila že več let in s katero bomo objavili intervju v jutrišnjem Dnevniku. Srbkinja se je spomnila svoje športne poti, v kateri je največjo vlogo igrala njena mama. Zelo dobro se danes 39-letna dama spominja tudi nastopa na turnirju v Portorožu pred 14 leti, kamor je pripotovala kot druga igralka sveta, svoj nastop pa neslavno končala v drugem krogu.

Na včerajšnji konferenci v Portorožu so bili svoje znanje predstavili številni drugi ugledni gostje, kot so Jean Claude Talon (predsednik Afriške teniške konfederacije), Daniel Sacha Fradkoff (soustanovitelj agencije za razvoj teniških igralcev Edge International), Damjan Kralj (izvršni direktor družbe BTC), Radoslav Nesterović (nekdanji košarkar in funkcionar), Katarina Srebotnik (najuspešnejša igralka v samostojni Sloveniji), Borut Pahor (nekdanji predsednik Republike Slovenije), Sara Isaković (nekdanja plavalka in srebrna olimpijka), če izpostavimo le nekatere. Zaključimo z včerajšnjim posvetilom klimatologinje Lučke Kajfež Bogataj, ki je med drugim dejala: »Ne strinjam se z miselnostjo večnega napredka, ki ga poudarjate na področju športa in posla. Živimo na planetu, ki se ne more ves čas le širiti. Treba se bo umiriti, če želimo ohraniti naš planet.«

