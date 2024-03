»Zelo dolgo in težko sem čakala ta dan. Izjemno lepo je dvigniti veliki globus pred domačimi navijači,« je bil prvi odziv kraljice svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2023/24 Nike Prevc. Na domači tekmi, na srednji napravi v Planici, je zasedla tretje mesto in se skupaj z navijači in celotno ekipo veselila velikega uspeha. »Težko je bilo tekmovati, saj sem si želela pred domačimi navijači prikazati dobre skoke. Zelo sem zadovoljna s tretjim mestom,« je dodala 19-letna skakalka iz Dolenje vasi po odličnem zaključku sezone.

Z Niko Prevc in navijači je sodelovalo tudi vreme. Med samo tekmo je močno deževalo, pred podelitvijo številnih nagrad pa je dež ponehal in skakalke so se lahko v miru fotografirale. Čeprav imata Peter in Domen Prevc danes svojo tekmo svetovnega pokala in sta oba tudi še v igri za mali kristalni globus v poletih, sta si z veseljem prišla pogledat veličastni trenutek. »Podpora domačih mi res veliko pomeni,« je bila podpore bratov in seveda tudi mame in očeta ter drugih članov družine Prevc vesela Nika.

O kristalnem globusu, ki ga je včeraj dobila v roke, Nika Prevc pravi: »Zelo težek je. Ne le zaradi svoje dejanske teže, ampak tudi, ker nosi vso težo vloženega dela.«

Manj napet, a nič manj zahteven

Čeprav velja za nekoliko bolj zadržano skakalko, je Nika Prevc vseeno z nasmehom razkrila načrte za proslavljanje velikega uspeha: »Najprej se bom posvetila ekipi, nato pa bomo videli, kaj sledi.« Za sam konec pa je kot prava šampionka že pogledala v prihodnost. »Ne bom zaspala na lovorikah, še veliko se lahko naučim in upam, da kdaj dvignem še kakšnega,« je odločna junakinja skakalne sezone.

Nika Prevc je po Niki Križnar, ki je bila najboljša leta 2021, druga Slovenka z velikim kristalnim globusom. Nad obema je kot glavni trener bedel Zoran Zupančič: »Težko je primerjati oba globusa med seboj. Pri prvem, za katerega se je borila Nika Križnar, je šlo veliko bolj na tesno. Letos je bilo s tega vidika manj napeto, a ne moremo reči, da je bilo manj pritiska ali pa da je bil manj zahteven.« Najmlajša skakalka iz dinastije Prevc na začetku sezone ni bila prva violina ekipe in je pri svojih mladih letih marsikoga presenetila s svojo mirnostjo. »Verjetno je še najmanj presenetila mene, saj sem vedel, česa je sposobna. Res je, da imamo v ekipi tri skakalke, ki vsako leto merijo na veliki kristalni globus in imajo visoke cilje. Čar športa je, da včasih zmaga nekdo, ki se tega najmanj nadeja, a Nika Prevc je zasluženo najboljša. V Planico smo uspešno pripeljali tisto, kar smo za seboj nosili skoraj celo sezono. Imela je tarčo na hrbtu, a prikazala izjemen karakter,« je bil zgovoren glavni trener, ki ni pozabil omeniti visokih ciljev Nike Križnar in Eme Klinec, ki sta letos tudi stali na odru za zmagovalke.

Uspeh za Kanado

Tvorcu številnih uspehov ženske ekipe se izteka pogodba na mestu glavnega trenerja. Ko se je to zgodilo nazadnje, sta njegov odstop in nato vrnitev dvignila veliko prahu. »Vsako leto se sprašujem, ali nam bo uspelo ponoviti uspehe. Mislim, da je za nami še ena sezona, ki jo lahko označimo za uspešno. Veliki kristalni globus je lepa nagrada za vse, še posebno pa za celo ekipo. Treba je pohvaliti tudi vse moje sodelavce, s katerimi vse leto skupaj bodrimo in priganjamo tekmovalke. Zdaj pa prihaja čas za pisanje poročil in usklajevanje drugih podrobnosti,« je dodal Zupančič in zaključil pogovor na temo, ali bodo tokrat pogajanja bolj mirna.

Na zadnji tekmi, ki jo je z rekordom skakalnice dobila prva zasledovalka Nike Prevc v skupnem seštevku Eva Pinkelnig iz Avstrije, je prišlo tudi do spremembe v skupnem seštevku. Pinkelnigovi in Prevčevi je z drugim mestom v Planici družbo na najpomembnejšem odru za zmagovalke sezone delala Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki ima za seboj tudi celo ekipo slovenskih strokovnjakov v strokovnem štabu.

*** Ne bom zaspala na lovorikah, še veliko se lahko naučim in upam, da kdaj dvignem še kakšnega. Nika Prevc smučarska skakalka