Zelenski je v svojem video nagovoru na vrhu EU v Bruslju pozval k napredku glede "pravične" uporabe zamrznjenega ruskega premoženja, pri čemer se je zavzel za to, da bi ruska sredstva uporabili še letos.

Kot je dejal, bi bilo treba za obnovo Ukrajine in delno tudi za nakup orožja v boju proti ruski agresiji uporabiti vse rusko premoženje, tako dobičke kot tudi samo premoženje.

Zelenski je tudi pozdravil prizadevanja EU pri dobavi orožja Ukrajini, a hkrati voditelje opozoril, da Evropa lahko zagotovi več. Kot je dejal, je ključno, da EU zagotovi več streliva ukrajinskim silam, da bi dosegli poraz Rusije.

Zavzel se je tudi za večjo sprostitev trgovine z EU. Pri tem je označil kot »nepravično«, da EU še naprej brez omejitev uvaža žito iz Rusije in Belorusije, hkrati pa se je odločila omejiti uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine.

Svet EU in Evropski parlament sta v sredo dosegla začasni dogovor o podaljšanju odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine za eno leto do začetka junija 2025. Hkrati pa so razširili seznam izdelkov in pridelkov, za katere veljajo t.i. varnostni mehanizmi.

Zelenski je v nagovoru voditeljem, ki bodo danes med drugim govorili o napredku Ukrajine na njeni poti v EU, dejal, da je začetek »pravih pogajanj« o članstvu Ukrajine ključno za spodbudo ljudem v boju proti ruski agresiji.

»Ukrajinci morajo videti, da se EU približuje,« je dejal, kot so sporočili iz krogov blizu vrha EU. Ukrajina izpolnjuje svoje obveznosti glede reform. Potrditev pogajalskega okvira bi podprla Ukrajince in poslala "pravi signal" vsej Evropi po junijskih evropskih volitvah.

Evropska komisija je prejšnji teden predstavila osnutek pogajalskega okvirja, ki bo služil kot vsebinska podlaga za pogovore o pridružitvi te države kandidatke EU. O tem bodo danes govorili tudi voditelji sedemindvajseterice, vendar konkretnih odločitev ni pričakovati.