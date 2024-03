»Zahodnobalkanska migracijska pot je še vedno aktivna, zato je naše intenzivno sodelovanje izjemnega pomena,« je na novinarski konferenci poudaril notranji minister Boštjan Poklukar. Prepričan je, da so se italijansko-slovenske in slovensko-hrvaške mešane patrulje izkazale za učinkovito in odlično obliko sodelovanja, ki pa ga je po njegovem mnenju treba okrepiti.

»Ker je naš cilj vendarle tudi odpraviti nadzore na naših notranjih mejah, ki smo jih vzpostavili oktobra lani, smo se dogovorili, da kot alternativo tem ukrepom mešane patrulje okrepimo,« je nadaljeval in naznanil, da so se države strinjale z uvedbo trilateralnih policijskih patrulj.

»Način takšnega patruljiranja bomo še določili na operativni ravni, zagotovo pa bo bistveno prispeval k upravljanju zunanje meje in posledično razbijanju kriminalnih združb,« je prepričan Poklukar.

V luči tega je hrvaški notranji minister Davor Božinović predlagal srečanje šefov treh policij na Hrvaškem, da bi se dogovorili o operativnem sodelovanju trilateralnih mešanih patrulj.

Ministri si želijo, da bi patrulje začele delovati čim prej. »Nadzor na notranjih mejah velja do junija, zato bomo skušali trilateralne patrulje vzpostaviti do takrat in pregledati, ali bi te lahko bile alternativa nadzoru na notranjih mejah,« je pojasnil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Dodal je, da si želi čimprejšnje odprave kontrol na notranji meji med Slovenijo in Italijo.