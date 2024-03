Na pobudo slovenskega gospodarstva in trgovinske zbornice je bilo 20. marca 1954 ustanovljeno Gospodarsko razstavišče (GR) z namenom profesionalnega organiziranja ter prirejanja sejmov in razstav. V zadnjih sedmih desetletjih se je GR razvil v vodilni prireditveni center v Sloveniji, ki gosti različne dogodke od sejmov in razstav, kongresov, korporativnih dogodkov do koncertov, maturantskih plesov in drugih prireditev. Zaradi najsodobnejših zmogljivosti, opreme za vse vrste dogodkov in ekipe, ki je zavezana odličnosti storitev, je postal priljubljena lokacija za organizatorje in udeležence.

Sejemsko-prireditveni prostor je v vseh teh desetletjih obiskalo več kot 35 milijonov ljudi. »Na leto pri nas razstavlja več kot 3000 razstavljalcev, na maturantskih plesih zapleše več kot 8000 maturantov in njihovih staršev, prek 20.000 obiskovalcev se vsako leto zaziba v ritmih glasbe na koncertih, znanje se širi na konferencah in kongresih z od 20 pa do 2300 udeleženci na dogodek,« je ocenil Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča. Zagotovil je, da bo skupaj s svojo ekipo poskrbel za to, da bo tudi v prihodnje pri njih poučno, zabavno in bučno. »V duhu slogana Vse se da, da za vse! 365, letos pa 366 dni v letu.«

Zgodovina Gospodarskega razstavišča

Gradnja Gospodarskega razstavišča, kot ga poznamo danes, je potekala postopoma. Najprej so med letoma 1957 in 1958 zgradili dvorano Kupolo (A), dve leti kasneje so postavili paviljon Jurček (E), leto zatem Marmorno dvorano (B) in leta 1967 Stekleno dvorano (C). Leta 1957 sta v fontani na dvorišču Gospodarskega razstavišča zaplesala Urška in Povodni mož kot prvi mobilni kip kiparja Stojana Batiča v Sloveniji. Razstavišče so zaznamovala ugledna imena povojne urbanistične arhitekture: Ilija Arnautović, Branko Simčič, Marko Šlajmer in Milan Mihelič. Tudi zato je večina dvoran zaščitenih kot arhitekturna dediščina.

Že junija 1955 so na novem prizorišču ob tedanji Titovi, danes Dunajski, organizirali mednarodno razstavo predelave in uporabe lesa. Istega leta je potekala 1. jugoslovanska razstava vin v Ljubljani, predhodnica mednarodnega sejma Vino in mednarodnega ocenjevanja vinskih vzorcev. Mejnik v kongresni dejavnosti je zagotovo 7. kongres Zveze komunistov Jugoslavije aprila 1958 v pred tem zanj zgrajeni dvorani Kupola. Kot spomin nanj so na dvorišču postavili tudi 45 metrov visok železobetonski obelisk, delo arhitektov Marka Šlajmerja in Vladimirja Braca Mušiča. Sledili so mednarodni kongresi, simpoziji in sejmi s področij znanosti, tehnologije, medicine, elektronike, kulture in drugih. Tu so se vse do zgraditve Hale Tivoli (1963–65) odvila številna svetovna športna prvenstva. Leta 1956 je imela nacionalna televizija na GR svoj prvi studio, v katerem je nastopal tudi znameniti Frane Milčinski - Ježek. Leta 1959 je v dvorani Kupola nastopal legendarni kralj džeza Louis Armstrong, leta 1964 pa je na Slovenski popevki Marjana Deržaj zapela nepozabno Poletno noč.

Številni koncerti

Na mednarodnih kongresih gostijo hkrati tudi več kot 2000 udeležencev, praviloma jih spremlja tudi bogata razstava. Najpomembnejši kongresni dogodek v letošnjem letu bo zagotovo konferenca Ecsite, srečanje strokovnjakov s področja popularizacije ter komuniciranja znanosti, kulture ter projektov, vezanih na trajnostni razvoj, raziskave in tehnologije. Dogodek združuje udeležence iz več kot 323 evropskih in svetovnih ustanov iz več kot 50 držav. V zadnjih letih so na odru Gospodarskega razstavišča nastopila tudi številna znana imena, kot so Freddy Corsten, Tiesto, DJ Umek, Magnifico, Avicii, Calvin Harris, David Morales, Afrojack, Ceca, Halid Bešlić, Željko Joksimović in Fehtarji.

Ob praznovanju jubileja bodo razstavišče odeli v zeleno in ga tako naredili še bolj privlačno za obiskovalce in mesto, kjer domuje. Zasajenih bo več kot 70 sadik. Pri sajenju je sodelovala celotna ekipa GR ob pomoči podjetja Dobrovita – družbe za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. S tem prizadevanjem želi GR prispevati k ozelenitvi celotne Ljubljane.