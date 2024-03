Festival dokumentarnega filma: Nagrada filmu Tišina razuma

Z včerajšnjo podelitvijo nagrad se je sklenil 26. Festival dokumentarnega filma, ki je občinstvo zadnji teden pretresal s kompleksnimi uvidi v sodobne realnosti, preizpraševanjem naše kapitalistične, potrošniške in deloholične prihodnosti ter posledic, ki so jih v družbo zarezale rane preteklih vojn in političnih režimov.