Varaždin . Mate Mrša, 26-letni študent medicine in nekdanji vodja katoliških skavtov na Reki, je bil konec februarja na sodišču v Varaždinu obsojen na pet let in pol zapora. Kot stransko kazen so mu izrekli prepoved uporabe interneta, ki bo trajala dve leti dlje kot izrečena zaporna kazen, je za hrvaške medije potrdil predstavnik sodišča Igor Pavlic. Sodili so mu zaradi štirih kaznivih dejanj spolne zlorabe in izkoriščanja mladoletnice z območja Varaždina, s katero je stik vzpostavil prek več lažnih spletnih profilov na družbenih omrežjih. Sodeč po sodnih dokumentih se je zelo dobro zavedal, da je dekle mladoletno. Na sodbo se lahko še pritoži, prav tako je še vedno nepravnomočna tista iz lanskega junija, ko so ga zaradi istovrstnih 30 kaznivih dejanj obsodili na osem let zapora ter mu do smrti prepovedali delo z otroki. Če bosta kazni potrjeni, bo za zapahi preživel skupno trinajst let in pol.

Obisk na domu

Žrtev v tem primeru ni bila na noben način povezana z žrtvami iz prejšnjega procesa na Reki kakor tudi ne s skavti. Hrvaški mediji zato pišejo, da se obsojeni Mrša ni osredotočal le na otroke, ki so mu bili zaradi dela z njimi »pri roki«, temveč jih je aktivno iskal tudi drugje. Mrša je konec leta 2020 in v začetku leta 2021 napadel več deklic, še posebej pa se je spravil na trinajstletnico, s katero sta se spoznala prek katoliških skavtov. Pridobil si je zaupanje njenih staršev, družino je večkrat obiskal na domu. In prav tam je deklico najmanj petkrat spolno zlorabil, večkrat se je pred njo tudi samozadovoljeval. Podobno kot v aktualnem primeru sta tudi s to deklico komunicirala prek družbenih omrežij, kjer jo je nagovarjal, naj mu pošilja svoje fotografije. K ustvarjanju neprimernih fotografij in posnetkov je silil tudi druge punce. V hišni preiskavi so odkrili in zasegli več kot 4000 fotografij in 220 posnetkov golih, različno starih mladoletnikov v neprimernih položajih ali celo med spolno zlorabo. Povečini je šlo za podobe s spleta, ki si jih je shranil na računalnik in jih obenem delil z drugimi. Mrša se je branil, da mu je nekdo vse skupaj podtaknil. Sodni izvedenec psihiatrije je ugotovil, da je bil v času očitanih mu dejanj prišteven in da se je torej povsem zavedal, kaj počne. Hkrati je pri njem prepoznal osebnostno motnjo s prevladujočimi narcističnimi značilnostmi.

Študent (družinske) medicine

Na reškem tožilstvu so se na osemletno zaporno kazen pritožili, saj se jim je zdela glede na težo kaznivih dejanj preblaga, zlasti ker sodišče ob izreku sodbe ni našlo olajševalnih okoliščin. V fazi predkazenskega postopka pa je primer pred zagrebškim sodiščem, v katerem Mršo prav tako sumijo kaznivih dejanj, povezanih s pedofilijo. Šestindvajsetletnik je še vedno vpisan na medicinsko fakulteto na Reki, kjer so mu po aretaciji zamrznili status oziroma mu odobrili mirovanje študija, saj zaradi pripora ni mogel obiskovati predavanj in vaj. Hrvaški mediji so ob izbruhu primera pred dvema letoma pisali, da je bil Mrša izvrsten študent. Zanimala ga je družinska medicina, v prostem času pa je rad igral kitaro in se ukvarjal s kiparstvom.