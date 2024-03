Po eni strani je očitno, da tehnološki razvoj sveta – od jedrske energije, umetne inteligence in do biogenetike – ustvarja pogoje za svet, v katerem človek postaja odvečen, svet, v katerem je človek že impotenten in vse bolj odvisen od tehnologije oziroma algoritma, tega novega vsemogočnega boga. Vendar težava ni v tehnologiji. Težava je v monopolnem kapitalizmu. Tehnologija, vključno z umetno inteligenco, bi lahko v marsičem pripomogla k uresničitvi Marxove utopije iz dela Nemška ideologija: zjutraj lovim, popoldne ribarim, po večerji kritiziram, ne da bi ob tem bil lovec, ribič ali kritik. Z drugimi besedami, danes smo že na stopnji tehnološkega razvoja, kjer nihče ne bi smel delati, torej lahko stroji nadomestijo večino človeškega dela. A to ni v interesu novih tehnofevdalistov, kot so Jeff Bezos, Elon Musk in drugi, ki živijo od privatizacije »občega intelekta«, izraza, ki ga je v angleškem izvirniku (general intellect) pustil tudi Marx in označuje vse naše nematerialno delo, ki prispeva k temu, da je na primer google tako uspešen in da si življenja brez njega ne moremo več predstavljati. x Sobotna priloga Dela