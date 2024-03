Nepreslišano: dr. Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Slovenske javne finance so del evropske godlje. Gibanja v državnem proračunu so vse slabša, njegova načrtovanja vedno bolj problematična. Na eni strani smo v slabih desetih letih povečali državne izdatke z 10 na 16 milijard, učinkovitost in dostopnost javnih servisov pa sta se poslabšali. Sofinanciranje zdravstvene in pokojninske blagajne zajema že 2,5 odstotka BDP, reformnih rešitev pa ni od nikoder. Interventni ukrepi in diskrecijska fiskalna politika postajajo stalnica, višji proračuni kot poračuni nova normala. Sedanja brezkompromisna bitka za višje plače tudi nima finančnega pokritja. Domala pet let sta dve vladi delovali brez fiskalnih omejitev razen opozoril fiskalnega sveta (FS). Bruseljska reforma prelaga breme fiskalne odgovornosti na vlado. Pri nas pa vemo, da se tveganja slovenskih javnih financ povečujejo sorazmerno s političnimi krizami v državi. In sedaj smo spet sredi nje.