Na preprosta in rešljiva dejstva ter tudi na težke probleme vsi skupaj kot da niso pripravljeni. Vedno znova se ponavljajo izgovori o potrebi po strokovni in sistemski »preučitvi razmer«. Hkrati pa seveda tudi čedalje težje zagovarjajo drug drugega in dejstvo, da niso ukrenili nič. No, razen morda kaj za svoj žep in ugled.

To, kar bi rad poudaril, pa je naslednje: ko se na argument ne odgovarja z nasprotnim argumentom, temveč z diskvalifikacijo sogovornika, je to pač znak nemoči in nespodobnosti. Nespodobno, čeprav morda na javni TV všečno in gledljivo pa je seveda tudi to, da dr. Erik Brecelj v nekakšnem »protiargumentu« obtoži prof. dr. Dušana Kebra, ki sploh ni bil navzoč. Več kot povedno in pravzaprav bedno in žalostno. Kaže pa samo na lastno osebnostno podobo govorca.

Če ljudje goljufanje kar lepega števila zdravnikov in njihovo bogatenje na račun pacientov ter javnega zdravstvenega sistema sistema imenujemo in razumemo kot dvoživkarstvo, misleč na žabo, ki lahko živi v vodi in na kopnem, tako kot zdravniki v javnem in sočasno zasebnem sektorju, potem lahko samo potrdim, da se sam s tako oceno strinjam. Morda to navedeni, absolutno pa ne vsi zdravniki čutijo kot žalitev. A naj jih potolažim. Tudi žabe so simpatične živali. Razumem pa, da je goljufu nerodno, če ga kdo označi in razkrinka kot goljufa.

Vsi tisti pa, ki vneto zagovarjajo svoje stanovske »kolege« in si prizadevajo, da se ne bi spremenilo nič, samo kažejo svoj pravi obraz. Ja, tudi nekateri zdravniki so s svojim obnašanjem izgubili avreolo nedotakljivih. Seveda pa to ne bi smel biti razlog, da popljuvajo sla, ki je prinesel novice o goljufanju. Nasprotno! Hvala Jaša za kulturno in strokovno obnašanje, ki marsikomu manjka.

Vsem v državnem zboru pa le želja, da poslušajo sla in rešijo probleme v korist vseh, pacientov, bolnikov, zdravnikov, pa tudi vsega podpornega zdravstvenega in drugega osebja. In to na kulturen način.

Miloš Šonc, Grosuplje