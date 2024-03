Kot je razvidno iz javnega poziva sindikata vladi in policiji, jih je zmotilo tudi ravnanje sodelujočih na bencinski zabavi, ki se niso umaknili policijskemu vozilu. Med drugim bi za tiste, ki ne upoštevajo modrih luči, kazen dvignili s 300 na 900 evrov za voznike, za ostale udeležence pa s 160 na 600 evrov. Če bi pri tem ignorirali tudi sireno, bi kazen znašala že tisoč evrov.

Slovenija. Včeraj. Nobenega spoštovanja do avtoritet. Nimam besed, res. Totalna anarhija. pic.twitter.com/8VB0agJNb3 — Zala Klopčič (@zalaklopcic) March 3, 2024

(Foto: X, zajem zaslona)

»Priča smo bili oviranju policistov, ki sta prišla na kraj nezakonitega dirkanja, saj so sankcije v sedaj veljavnem zakonu prenizke in jih zato ne odvrnejo od takega nezakonitega ravnanja,« so zapisali.

Predlagajo spremembe po hitrem postopku, kar utemeljujejo takole:

1. Ne sme se dogajati in zgoditi, da se zaradi nespametnih kršiteljev na prihod policistov čaka bistveno dlje, ker ti ne morejo priti zaradi posameznikov, ki načrtno ovirajo dostop policijskega vozila;

2. V čim večji meri je potrebno preprečiti kršiteljem, da vozijo po odstavnem pasu ali po »reševalnem pasu«, ko se drugi udeleženci pravilno umaknejo in omogočijo prehod intervencijskih vozil;

3. Pravice invalidov so vedno pogosteje kršene in premalo jasno definirane, kar je povod za številne kršitve s strani kršiteljev in težave invalidov pri uveljavljanju pravic.

A ta genialc, ki se je na Rudniku zaletel v steber je bil koprčan? Complimenti per la cravatta. pic.twitter.com/R0GdKt1TDA — Dorijan Maršič 🇸🇮🇪🇺 (@DorijanMarsic) March 3, 2024

» Tega ne predlagamo le zaradi bolj doslednega spoštovanja svetlobnih in zvočnih znakov na vozilih policije oziroma policistov pri izvajanju policijskih nalog ampak predvsem zaradi potrebe po čim hitrejšem prihodu policistov na kraj prekrška, kaznivega dejanja ali dogodka, ki zahteva interventno posredovanje policistov ter izvajanje temeljnih nalog policije, me katerimi je predvsem varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. Prav tako v poletnem času, ko prihaja do večjih zgostitev prometa na avtocestah in hitrih cestah, pogosto z veliko hitrostjo nekateri objestni vozniki prehitevajo stoječo ali počasi premikajočo se kolono vozil po odstavnem pasu. Takšno ravnanje je nevarno, hkrati pa pri ostalih udeležencih cestnega prometa vzbuja neodobravanje in nemoč, poleg tega pa dajejo slab vzgled in povod tudi ostalim voznikom, ki se zaradi tega tudi sami odločajo za tovrstno ravnanje kar ustvarja dodatne težave.«