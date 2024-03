Zaradi domnevnega načrtovanja terorističnega napada na srednji šoli v Trebinju je policija aretirala sedemnajstletnika iz BiH. Masaker je napovedal na družbenem omrežju TikTok, pri tem pa objavil seznam dvanajstih vrstnikov, ki jih je nameraval ubiti, in še 23 drugih, ki bi jih »le« ranil. Pokol bi zaključil s samomorom.

Preberite še: Napadi v šolah so običajno načrtovani in ne impulzivni

Po prijavi je policija včeraj zvečer v hišni preiskavi odkrila dokaz za načrtovano dejanje, po čemer so fanta aretirali. Po neuradnih informacijah gre za beležnico s skico šole z natančnimi opisi posameznih prostorov, pa tudi za seznam za likvidacijo. V posnetku, ki ga je predvajal v živo, je pokazal tudi pištolo, s katero naj bi streljal na vrstnike. Napad naj bi načrtoval za danes dopoldan. Po neuradnih informacijah medijev je najstnik priznal grožnje, a zdaj vztraja, da je bila vse le šala. Po navedbah načelnika policijske uprave Trebinje Siniše Lakete ga sumijo poskusa izvedbe terorističnega dejanja.

Primer domnevne grožnje tudi pri nas

Na policiji so starše pozvali, naj bodo pozorni na to, kaj njihovi otroci počnejo na internetu, kako se obnašajo ter kaj objavljajo na družbenih omrežjih. Dodali so še, da otroci v nobenem trenutku niso bili v nevarnosti in to zlasti zaradi bliskovitega odziva policije. Lokalni časnik je poročal, da starši številne otroke danes niso poslali ne v osnovno ne v srednjo šolo, doma pa so zadržali tudi otroke iz vrtca.

Pred kratkim smo poročali, kako so zaradi domnevne grožnje sošolcem z napadom na šolo konec januarja z ljubljanske srednje šole začasno suspendirali dijaka prvega letnika. Ta in nekaj njegovih sošolcev so sicer zatrjevali, da je šlo le za hec in nikakor ne za načrtovan napad. Po naših informacijah so dijaka pred kratkim iz šole tudi izključili.