(Nedeljski dnevnik) Vanessa Bera: Svojega bolnega telesa se včasih boji

»Že od rojstva se spopadam z zdravstvenimi težavami, s katerimi sem se morala naučiti živeti in se tega še vedno učim. Toda tudi bolni si želimo vsega, kar si želijo zdravi. Okrog sebe želimo imeti dobre ljudi, želimo tudi dobro delati. To pač počnemo v bolnem telesu. Kakšen dan sem nanj jezna, kdaj žalostna, včasih se ga celo bojim, večinoma pa razmišljam pozitivno. Sem močna, zato sem bila prepričana, da ni stvari, ki bi me lahko popolnoma strla, me zmlela v prah. Toda poplava, ki nam je 4. avgusta lani uničila dom, je bila za našo družino poseben izziv,« nam je dejala Vanessa Bera, študentka nutricizma in funkcionalne medicine iz Most pri Komendi.