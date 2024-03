Na Kaninu, ki to sezono ne obratuje, je trenutno 550 centimetrov snega, kaže dva dni stara fotografija. Lista za Posočje zahteva stečaj podjetja Sončni Kanin, ki je upravljalec tega smučišča, in osebno odgovornost tistih, ki so ga pahnili v tako klavrno stanje. Foto: Jure Črnič