Septembra lani sta se nekje v Zagrebu srečala 44-letni moški in šest let mlajša ženska. Ljubezen na prvi pogled se je zanjo kaj hitro spremenila v pravo nočno moro. Po navedbah policije je moški žrtev povabil živet k sebi, nato pa izkoristil njeno psihosocialno stanje, revščino in nezaposlenost ter jo začel prodajati. Vse do marca letos je osumljeni potencialne stranke iskal kar prek oglasov, se z njimi dogovoril za določen znesek, nato pa jih poslal na domači naslov. Žrtev je k dejanjem prisilil z grožnjami, nasiljem in fizično zlorabo, poleg tega pa jo je tudi zaklepal v stanovanje. Ker jo je bilo strah za svoje življenje, je žrtev ubogala, so potrdili v zagrebški policijski upravi. Dodali so še, da je bila skorajda njegova sužnja. Ko se mu je proti koncu februarja zazdelo, da bi žrtev lahko skušala prositi za pomoč, jo je napadel in ji razbil telefon, a ga je na srečo vseeno prijavila. Njo so odpeljali na varno, kjer ima na voljo vse vrste pomoči, njega pa v pripor. Sumijo ga trgovine z ljudmi.

Prisilno delo za odplačilo dolga

Že konec januarja se je v priporu znašel tudi 38-letni osumljenec iz okolice Bjelovarja, ki naj bi za fizično delo zlorabljal moškega. Za delo mu je sicer obljubil plačilo, a mu je nato včasih plačal le nekaj evrov, povečini pa sploh nič. Od avgusta lani pa do sredine januarja je osumljeni silil oškodovanca k delu, saj naj bi mu ta na tak način poplačal dolg. Osumljeni mu je za delo v gradbeništvu obljubil dnevnice v višini 40 evrov, a mu je le tu in tam v roke stisnil kakega desetaka, še večkrat pa sploh nič. Po navedbah tožilstva je obtoženi tako izrabil težke življenjske in družinske okoliščine moškega, pa tudi njegove nižje intelektualne sposobnosti. Oškodovanec je živel v prostoru nad osumljenčevo družinsko hišo, ni pa imel dostopa do kopalnice. Poleg tega ga je večkrat tepel, mu grozil in ga žalil. Po navedbah tožilstva se oškodovanec iz strahu ni uprl. Preiskovalni sodnik je pripor odredil zaradi nevarnosti vplivanja na priče.