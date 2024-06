Slovesnosti so se udeležili tudi nekateri vidni predstavniki političnega življenja, med drugim predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Matej Tonin. Častna garda Slovenske vojske pa je v imenu predsednice republike Nataše Pirc Musar ob brezno položila venec.

Ljubljanski nadškof Zore je v uvodu spomnil na več tisoč ob koncu druge svetovne vojne pobitih v breznu pod Krenom, bližnjem breznu pod Macesnovo gorico in drugje v Sloveniji. Izpostavil je nujnost priznanja tega, kar se je dogajalo ob koncu vojne, in primeren pokop pomorjenih.

Prebrali so tudi skupinski apel duhovnikov črnomaljske in kočevske dekanije, v katerem so vlado pozvali, naj na začasni lokaciji, kjer so oziroma bodo do pogreba še hranjeni posmrtni ostanki izkopanih žrtev pobitih v breznu pod Macesnovo Gorico, svojcem in duhovnikom omogoči dostop do kontejnerjev z ostanki pokojnih in s tem možnost molitve in izraza spoštovanja do pobitih.